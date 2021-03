Come pulire la macchinetta del caffè: consigli e dritte per una pulizia super!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come pulire per bene la macchinetta del caffè. Seguite questi passaggi per averla come nuova!

Uno dei vizi degli italiani è sicuramente il caffè. Sono davvero tanti gli appassionati e i consumatori di

questa bevanda. Negli ultimi tempi, inoltre, è aumentato sempre di più il consumo di cialde e capsule. Nonostante ciò, non tramonta mai l’idea della moka.

Per questo motivo è importante fare manutenzione e capire come pulire nel migliore dei modi, per avere un caffè perfetto e per far durare la macchinetta più a lungo possibile.Non rinunciare, dunque, alla pulizia per non far sviluppare il calcare e per evitare la proliferazione dei batteri.

Pulire bene la macchinetta del caffè: da dove cominciare?

Per prima cosa effettuate la decalcificazione della macchina del caffè. Procuratevi un po’ di aceto bianco. Riempite, poi, una vaschetta del caffè con circa 2/3 di acqua ed 1/3 di aceto bianco, per poi procedere come se doveste preparare il caffè normalmente.

Deve venir fuori un liquido chiaro, leggermente opaco, in modo da eliminare il calcare. Ripetete questa operazione fino a quando non verrà fuori una dose di liquido completamente trasparente.

Inoltre conviene effettuare questa operazione circa una volta al mese. Potete azzardare a farlo anche più di una volta al mese, se avete un utilizzo davvero intenso della macchinetta.

Ovviamente il calcare è il peggior nemico di tutti gli elettrodomestici ma non è l’unica situazione che

richiede attenzione. È importante andare a pulire con regolarità anche le altre parti della vostra

macchinetta che si possono smontare, compreso il serbatoio.

Come tutte le altre parti smontabili, il serbatoio può essere lavato facilmente con acqua e detergenti sgrassanti che non siano assolutamente aggressivi. Una volta effettuato il lavaggio, bisogna andare a far asciugare completamente i componenti prima di rimettere in funzione la macchinetta.

Un’altra questione che dovete assolutamente tenere a mente sempre è la sicurezza: proprio per questo motivo tutte queste azioni devono essere effettuate quando l’apparecchio è scollegato dalla corrente.