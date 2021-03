Isola Dei Famosi, spiazzante iniziativa: cosa ha deciso la direzione Mediaset

L’ultima decisione della Mediaset su L’Isola dei Famosi ha sorpreso il pubblico: Ilary e i suoi ospiti costretti ad accettare

Il reality show de L’Isola dei Famosi invita ogni volta il pubblico a mettersi comodo sul divano e godersi lo spettacolo e l’intrattenimento delle sfide di Playa Palapa. Il programma che ha succeduto nella “scaletta” delle programmazioni Mediaset, il Grande Fratello Vip 5 ha visto sbarcare in un luogo piuttosto angusto diversi naufraghi, pronti a mettersi in mostra attraverso avventure mozzafiato.

Giovedì sera andrà in onda la quinta puntata dell’Isola, condotta da Ilary Blasi e già ne sono accadute di cotte e di crude, tra colpi di scena, peripezie e cocenti eliminazioni. La prima della serie porta la firma di Akash Kumar, il cui congedo ha fatto discutere oltre ad aver riservato critiche ai padroni di casa Mediaset e qualche compagno di viaggio.

Insomma sembra che quasi nessuno voglia privarsi di un “contenitore” serale che ha avuto sin dal primo giorno, dalla sua parte, il sostegno del pubblico. Da quì ne deriva una decisione davvero importante di mamma Mediaset, per il futuro

Isola Dei Famosi, ufficiale la novità dei prossimi giorni

Il “contenitore” del giovedì sera di casa Mediaset, ovvero L’Isola dei Famosi regala ogni volta emozioni indescrivibili agli appassionati. Il movimento sull’isola honduregna inizia a farsi molto “caldo” in tutti i sensi.

I nostri eroi si stanno battendo alla grande per sorprendere il pubblico da casa e mostrare le proprie capacità finora nascoste. A tal proposito, il reality entra nel vivo, proprio nell’istante in cui, gli italiani sono costretti a restare tra le mura di casa, in occasione delle festività pasquali.

Da quì nasce e mano mano assume i contorni dell’ufficialità, una clamorosa decisione di mamma Mediaset, che spiazza inevitabilmente tutti. L’appuntamento di lunedì 5 Aprile (giorno di Pasquetta), con Ilary Blasi, Tommaso Zorzi e gli altri protagonisti in studio sarà di scena, in prima serata su Canale 5, senza nessuna pausa festiva, prevista come di consueto, in tempi diversi.

Dunque quale migliore occasione, per mettervi comodi sul divano dopo la classica, grande “abbuffata” del Lunedì dell’Angelo ed assistere alle arrembanti avventure dei nostri naufraghi?