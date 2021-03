“I fatti vostri” terremoto in Rai, addio Magalli? Pronto il nome del sostituto

A “I fatti vostri” presto potrebbero cambiare le cose. Si parla di un allontanamento clamoroso di Magalli. Ecco chi potrebbe arrivare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giancarlo Magalli (@magallinobellino)

Terremoto in Rai e in uno dei programmi più longevi e seguiti di sempre. Un vero cult della mattina per la seconda rete della tv di stato. Pariamo de “I fatti vostri”, la trasmissione che da anni viene condotta da Giancarlo Magalli che forse nella prossima stagione potrebbe addirittura lasciare il suo caro programma.

Per quale motivo? Il clima non così sereno nel cast de “I fatti vostri” e dunque ne deriva una conseguente difficoltà di lavorare. Che le cose non vadano per il meglio nella trasmissione non è cosa nuova. Sono anni ormai, a parte Magalli, che si avvicendano diversi conduttori con entrate e uscite di scena, prima tra tutti quella di Adriana Volpe che come è risaputo con il vigile romano prestato alla conduzione ha avuto un rapporto molto turbolento.

Si parla di una grossa antipatia tra Samanta Togni e Mary Segneri. A rivelarlo Tv Blog che ha parlato di problemi durante le prove. Ma le scaramucce non sarebbero solo tra le prime donne ma anche tra Magalli e il professor Umberto Broccoli. Riscontrerebbe, invece, il favore di tutti, l’ultimo arrivato Salvo Sottile.

LEGGI ANCHE —> Barbara D’Urso prima di chiudere l’assalto finale: scoccata freccia dolorosa

“I fatti vostri” cambio alla guida, ecco chi potrebbe arrivare

Che bel clima a I Fatti vostri! (titolo ironico) https://t.co/1KLLPWPA6v — Tvblog.it (@tvblogit) March 29, 2021

LEGGI ANCHE —>I Soliti Ignoti, Caterina Balivo lascia Amadeus senza parole: come è possibile!

E potrebbe essere proprio Salvo Sottile nella prossima stagione a prendere il posto di Magalli ricevendo le redini, in tutto e per tutto, della trasmissione. Ma queste sono per il momento voci che arrivano dalla “spifferata” di Tv Blog. Per avere certezze bisognerà attendere ancora. Se ne potrebbe parlare ai vertici Rai tra qualche settimana.

Secondo le voci dunque, Salvo Sottile potrebbe essere il nuovo fulcro de “I fatti vostri”, programma che potrebbe costruirsi, dalla prossima stagione, proprio a partire dalla sua figura.

“Il ruolo di Salvo Sottile – si legge su Tv Blog – a I Fatti Vostri a settembre, nella prossima stagione potrebbe essere più centrale rispetto a quello di oggi. A farne le spese potrebbe essere Giancarlo Magalli. Ma quale dirigente si prenderebbe in carico la responsabilità di far fuori un professionista e un volto così popolare come Magalli?”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Sottile (@salvosottile_)

E la domanda è più che lecita. Allontanare Magalli sarebbe davvero clamoroso, non solo perché è uno storico presentatore Rai ma anche per il fatto che dopo tutti questi anni è diventato il volto simbolo della trasmissione.