Elena Santarelli svela la sua serie tv preferita, divano e tante coccole per lei. Divina – FOTO

Uno scatto che trasmette serenità quello condiviso poche ore fa dalla bella Elena Santarelli che si è goduta una serata in relax con la sua famiglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

La zona rossa inizia a farsi sentire un po’ per tutti e ovviamente ciascuno reagisce a proprio modo per depistare la tristezza e la malinconia incombenti. La conduttrice ed ex modella Elena Santarelli ci ha già fatto vedere qual è il suo attuale antistress terapeutico: a suon di “Musica Leggerissima” si è più volte prodigata a ballare a piedi nudi in casa mentre svolgeva i lavori domestici con tanto di bastone della scopa usato come microfono a imitazione delle grandi rockstar internazionali.

Nella didascalia di pochi giorni fa scriveva: “La canto anche mentre spingo il carrello al supermercato! Colapesce e Dimartino avete creato dipendenza”. Un modo alternativo di trovare il sorriso anche quando questo non c’è.

LEGGI ANCHE –> Alessia Marcuzzi infuoca il lunedì notte: “Metti una sera in Hotel” e mostra il lato “Intimo” – FOTO

Elena Santarelli confessa si amare Grey’s Anatomy, ma non è la sola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne, Gemma cade dalle scale: Maria De Filippi chiama i soccorsi VIDEO

Un altro stratagemma per staccare la mente e non pensare agli aspetti negativi della vita è quello di accendere la tv e guardare una bella serie. Elena lo sa bene ed è quello che ha fatto ieri sera accoccolata sul suo divano mentre guardava la sua serie preferita. “Stasera mi godo il divano in compagnia di una delle mie serie preferite: Grey’s Anatomy! Voi l’avete già vista? Scrivetemi chi è il vostro personaggio preferito!”

Si tratta di una sponsorizzata per promuovere DisneyPlusStar ma anche un’occasione per prendersi un momento per se stessa e rilassarsi. I fan della conduttrice sono dalla sua parte ed i commenti testimoniano che non è la sola ad amare questa serie:

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

“Vista e stravista, sono in trepidante attesa della 17a stagione su Star 😍”, “Anche mia figlia ed io la stiamo riguardando…bellissima serie❤️”. Sorriso smagliante per Elena che ottiene in poche ore migliaia di like.