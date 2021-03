Michela Persico ha condiviso uno scatto nelle storie di Instagram in cui si è mostrata bellissima. Indosso un abito bianco che ha lasciato i fan senza parole.

Una fata vestita di bianco. Michela Persico ha incantato i fan indossando un abito mozzafiato. La conduttrice sportiva ha sfoggiato il modello nelle storie di Instagram. Il capo, firmato Elisabetta Franchi, mette in risalto il fisico statuario di Michela. Il look total white è impreziosito da sandali color rosso.

Intanto nelle storie condivide anche la preparazione alla postazione trucco. Michela è attivissima su Instagram. Sono 656 mila i follower che la seguono con costanza. Ogni giorno posta scatti di vita personale e professionale. La sua bellezza conquista il pubblico. Ata 1,75 è molto sportiva. Dopo undici anni di pallavolo è poi passata agli allenamenti in palestra.

LEGGI ANCHE > Michela Persico, la minigonna è cortissima e lei la copre con delle scritte – FOTO

Michela Persico: carriera, età e fidanzato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

LEGGI ANCHE > Michela Persico, la palestra in casa è un’esplosione di forme – FOTO

Classe 1991, Michela è giornalista e conduttrice televisiva. Nata ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, è laureata in Lingue. Di seguito si è trasferita a Milano. Il suo più grande sogno è sempre stato quella di essere giornalista. Dopo essere diventata pubblicista ha debuttato in trasmissioni calcistiche fino a giungere a Mediaset.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale è legata al calciatore Daniele Rugani, difensore della Juventus. Un incontro avvenuto durante una partita di tennis grazie al cagnolino della presentatrice. Per colpa sua si è dovuta spostare di posto avvicinandosi a Rugani. Da lì ne è nata una conversazione trasformatasi in un grande amore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Di recente la coppia ha dato alla luce il piccolo Tommaso. La famiglia vive a Torino. Da pochi giorni la conduttrice ha festeggiato i suoi 30 anni.