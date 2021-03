Michela Persico, la minigonna è cortissima e lei la copre con delle scritte – FOTO

Michela Persico continua ad incantare il suo pubblico dei social attraverso le immagini delle sue spettacolari stories

La bella Michela Persico non smette di sorprendere i suoi tanti ammiratori su Instagram pubblicato una stories con uno scopo molto particolare. Nelle immagini che la bella giornalista sportiva ha regalato ai follower la si può ammirare in giro per la città con un accompagnatore davvero speciale. Si tratta infatti del suo piccolo ometto Tommaso che dorme beato nel suo passeggino mentre è a spaso con la sua dolcissima mamma. Per questa passeggiata Michela indossa un giacchetto di pelle e una maglia a collo alto che bilanciano bene la meravigliosa minigonna di jeans. Il suo abbigliamento infatti non riesce a nascondere le spettacolari gambe lunghe velate da un paio di calze nere. Un particolare questo che di certo non sarà sfuggito ai fan che hanno potuto ammirarle quando Michela, approfittando del sonno del suo piccolino, si è fermata su una panchina per dare alcune spiegazioni. Le gambe purtroppo però in questo caso sono state nascoste dalle scritte delle stories, ai fan non è rimasto altro che consolarsi con i magnifici occhi chiari e il suo sorriso.

La rivelazione di Michela Persico su Instagram

Michela Persico ha voluto approfittare dei social per chiarire e spegnere immediatamente una piccola polemica nata sui festeggiamenti per il suo trentesimo compleanno. In alcune foto infatti la giornalista era stata ritratta con una grande torta e in mezzo a tanti palloncini. Particolari che avevano immediatamente scatenato i suoi follower convinti che Michela, a dispetto della zona rossa, si stesse preparando ad una festa con tanti invitati. Un’ipotesi immediatamente rigettata dalla protagonista che ha voluto fare proprio sui social una precisazione. Per il suo compleanno infatti Michela ha dichiarato di aver festeggiato solo insieme al compagno Daniele Rugani e ovviamente al piccolo Tommaso.

Una festa intima ma al tempo stesso speciale durante la quale si sono divertiti a mangiare una pizza impastata in casa. Ovviamente non sono mancati torta e palloncini in attesa di poter vivere un momento tanto speciale in compagnia di tantissimi amici. La festa quindi è solo rimandata a quando, finalmente, si potrà fare.