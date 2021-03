Tommaso Zorzi scioccato nelle stories: “Voi mi fate paura”

Tramite le Instagram stories, Tommaso Zorzi ha comunicato ai fan il planning della settimana, evidenziando lo stupore per il seguito riscontrato: “Voi mi fate paura”

Il successo che Tommaso Zorzi sta ottenendo dopo la vittoria al Grande Fratello non ha paragoni, ed è indiscutibilmente meritato. L’influencer, già all’interno del reality, aveva dato prova delle sue qualità da vero mostro del palcoscenico. Intelligente, disinvolto e acuto, l’ex gieffino ha raccolto, puntata dopo puntata, i consensi del pubblico, raggiungendo il gradino più alto del podio.

Attualmente, Tommaso è opinionista dell’Isola dei Famosi ed ospite fisso del Maurizio Costanzo Show, ma i fan sono certi che le occasioni lavorative in cui mettere alla prova il suo talento non tarderanno ad arrivare. Tramite le Instagram stories, l’influencer ha fornito ai fan il planning della settimana, mostrando grande stupore per l’elevato seguito social riscontrato.

Tommaso Zorzi scioccato dai followers: “Mi fate paura”

Da quando ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello, Tommaso Zorzi non ha più un momento libero. Richiestissimo da tutte le trasmissioni Mediaset, il giovane sarà sicuramente uno dei volti di punta delle prossime stagioni televisive. attraverso le Instagram stories, Zorzi ha fornito ai followers il planning della settimana che verrà: “Lunedì Isola, martedì registrazione del Costanzo, mercoledì Costanzo, giovedì Isola e registrazione di Verissimo, venerdì è il mio compleanno, sabato va in onda Verissimo“.

In una successiva clip, l’influencer ha manifestato il proprio stupore per l’assiduità con cui gli utenti lo seguono. “Ragazzi, volevo dirvi che mi fate paura. Io ho scoperto di essere a Verissimo grazie a voi, leggendo un tweet“, ha detto Tommaso, non capacitandosi dell’affetto e dell’attenzione che i fan gli riservano.

D’altronde, con quasi 2 milioni di seguaci su Instagram, non potrebbe essere altrimenti. Zorzi, che nell’ambiente televisivo sembra perfettamente a proprio agio, diverrà indubbiamente uno dei volti più richiesti del settore.