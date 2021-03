Tommaso Zorzi, pubblica una foto e poi la cancella: troppo esplicita FOTO

Tommaso Zorzi, pubblica una foto e poi la cancella: il vincitore del Grande Fratello Vip ha mandato in tilt i social con uno scatto troppo esplicito

Tommaso Zorzi è stato uno dei concorrenti più amati dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, e infatti alla fine ha trionfato contro Pierpaolo Pretelli. Uscito dalla casa più spiata d’Italia, è stato subito chiamato da chiunque per mille lavori. Dopo solo due settimane ha cominciato la sua avventura come opinionista all’Isola dei Famosi, dove sta dimostrando di essere davvero molto talentuoso. E, soprattutto, destinato a fare strada nel mondo della televisione con ruoli anche più importanti di questo.

Tommaso Zorzi pubblica una foto su Instagram e poi la cancella: “Era too much, scusatemi”

Da quando è uscito dalla casa non si è fermato un attimo, a parte lo scorso weekend che si è preso due giorni per staccare dai social e da tutto dopo più di sei mesi in cui non si è fermato un attimo. Oggi ha deciso di raggiungere la sua famiglia alle terme, probabilmente per motivi di lavoro perché sono presenti anche altri influencer come Andrea Zelletta e la sua fidanzata Natalia Paragoni. Appena arrivato, si è scattato una foto allo specchio che ha pubblicato per pochi minuti come post su Instagram. La foto è stata cancellata dopo pochissimi minuti perché, a sua detta, era un po’ “too much“.

Lo scatto ha fatto impazzire subito i suoi numerosi followers, che l’hanno ricondivisa sui social nonostante sia stata cancellata dal suo profilo. Intanto, l’influencer, ha annunciato uno stop work per questo weekend, motivo per cui sparirà per diverse ore dai suoi canali social.