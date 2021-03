Natalia Paragoni, il suo outfit rosa conquista i social – FOTO

Natalia Paragoni ancora una volta incanta il mondo dei social con una coppia di foto in cui mostra il particolare outfit

Se Madre Natura ha dotato qualcuno di bellezza e simpatia basta davvero poco per esaltarne le qualità. È di sicuro il caso dell’affascinante Natalia Paragoni a cui è bastato pubblicare un paio di foto con quello che lei ha definito della didascalia “Sexy outfit tutto rosa” per infiammare il web. La corteggiatrice di “Uomini e Donne“, il fortunato programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha regalato ai suoi tantissimi follower di Instagram delle immagini davvero incantevoli. Per la serie “il sole bacia i belli” Natalia si è lasciata ritrarre su una terrazza inondata di luce con addosso il suo adorato outfit rosa. Occhiali da sole a specchio per proteggersi dai raggi troppo forti la Paragoni indossa quella che sembra essere una vestaglia con disegni di diverse tonalità di rosa. Il fatto che sia corta permette ai fan di ammirare le lunghe e tornite gambe avvolte da dei bianchi stivali alti.

La vita privata di Natalia Paragoni

Natalia Paragoni ha ormai tutte le carte in regola per essere considerata una delle influencer più seguite e corteggiate sui social. La sua fortuna inizia con la partecipazione in qualità di corteggiatrice a “Uomini e Donne” dove si presenta nel tentativo di rubare il cuore al tronista Ivan Gonzalez. In realtà nel corso della trasmissione una scintilla è scoccata ma verso l’altro protagonista Andrea Zelletta con il quale al momento è fidanzata. Un amore che sembra avere tutte le carte in regola e che prosegue a gonfie vele anche lontano dalle telecamere. Nonostante le grandi sfuriate di cui la coppia è stata protagonista anche in tv la loro relazione sembra diventare ogni giorno più solida. Andrea Zelletta è stato uno dei partecipanti all’ultima edizione del “Grande Fratello VIP” e il modo in cui Natalia ha incoraggiato il suo fidanzato ha fatto davvero commuovere il pubblico.

Nella mente dei telespettatori c’è infatti ancora l’immagine dell’incontro a sorpresa avvenuto tra Natalia e Andrea all’interno della casa più spiata d’Italia. Un saluto veloce che però è riuscito ad emozionare sia la coppia che gli spettatori di Signorini.