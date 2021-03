AstraZeneca, 46enne muore per trombosi 11 giorni dopo il vaccino

Cinzia Pennino, insegnante 46enne di Palermo, muore 11 giorni dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca

Cinzia Pennino, insegnante 46enne di Palermo, è morta 11 giorni dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Il motivo si riscontra in una trombosi, in seguito alla quale sono sopraggiunte complicazioni. Era stata ricoverata venerdì scorso 24 marzo, 7 giorni dopo la vaccinazione, nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Palermo.

Il Policlinico ha informato l’Aifa e la magistratura: “La paziente è giunta al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo il 24 marzo in condizioni molto critiche con trombosi profonda estesa e una storia anamnestica nella quale è presente anche una somministrazione vaccinale”.

La nota prosegue: “Trasferita presso la Terapia Intensiva in disfunzione multiorgano nonostante i trattamenti avanzati e le cure prestate dai sanitari è deceduta questa mattina”.

Muore 46enne per trombosi dopo il vaccino AstraZeneca

Cinzia Pennino aveva 46 anni, era una docente all’Istituto Salesiano Don Bosco di Palermo, nel quale insegnava scienze. Dopo essersi sottoposta al vaccino AstraZeneca, 7 giorni più tardi è stata ricoverata al Policlinico di Palermo a causa di un’estesa trombosi.

Il commissario per emergenza Covid di Palermo, Renato Costa, ha dichiarato che verranno effettuati gli accertamenti da parte delle autorità giudiziarie, ma non esistono ancora i termini per parlare di una correlazione tra la morte e la somministrazione del vaccino.

Nel frattempo il Policlinico ha già informato l’Aifa e la magistratura della morte prematura della 46enne, dovuta a una trombosi, specificando la somministrazione del vaccino AstraZeneca nell’anamnesi.

Cinzia Pennino viene ricordata dai colleghi e dagli studenti per la sua solarità e generosità. L’associazione Don Bosco ha condiviso un post in ricordo della docente, che era volontaria anche presso il centro salesiano Santa Chiara dell’Albergheria e nel Vis.