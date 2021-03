Un’altra famiglia distrutta dal Covid: Victoria è morta a 33 anni, lasciando il marito e 5 figli piccoli. Il dramma: “Mi si è spezzato il cuore”

“Il dottore mi ha detto che non poteva salvarla. Mi si è spezzato il cuore”. Commenta così Armando Gallardo la morte della giovane moglie, Victoria, uccisa dal Covid ad appena 33 anni. Un dramma che assume proporzioni ancor più vaste, visto che Armando ha dovuto spiegare ai suoi 5 figli piccoli che la loro mamma non c’è più.

Tutta la famiglia di sette persone, originaria di Cypress in Texas, aveva contratto il virus il mese scorso. Victoria è morta il 16 marzo, esattamente sei settimane dopo il primo tampone positivo. La donna aveva appena partorito la loro ultima bambina, Gianna, nata a fine gennaio.

LEGGI ANCHE -> Lascia la figlia sola in casa per festeggiare i suoi 18 anni: morta bambina di 20 mesi

Covid, giovane mamma di 5 bambini muore a 33 anni

LEGGI ANCHE -> Uomo accoltella diverse persone davanti ad una biblioteca: il bilancio

In un primo momento i Gallardo si erano stupiti di essersi tutti contagiati: avevano preso sul serio le norme anti contagio, adottando tutte le precauzioni per proteggere se stessi e i bambini. Il virus è arrivato dalla scuola della figlia maggiore. Nelle settimane successive Armando, veterano dei Marines, e i suoi piccoli Amanda, 9 anni, Liliana, 7, Catalina, 6, Christian, 3, e la neonata Gianna, sono guariti.

Ma Victoria continuava a peggiorare e ha sviluppato la polmonite bilaterale, che non le ha lasciato scampo. “Non avrei mai pensato ad un epilogo simile. Lei era in ottima salute”, ha raccontato Armando. L’annuncio della morte di Victoria è stato accompagnato da una raccolta fondi sul sito GoFundMe, creata per aiutare la famiglia in questo momento devastante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Armando ha deciso di rendere pubblica la sua tragedia per lanciare un messaggio: non bisogna sottovalutare il Covid-19. “La gente pensa che sia uno scherzo fino a quando il virus non la colpisce a casa. E quando si vede la persona amata attaccata a un ventilatore, letteralmente senza vita, è lì che ti si spezza il cuore”, ha dichiarato.