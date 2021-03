Amici, nuove pesanti accuse contro Alessandra Celentano: cosa succede?

Amici, il talent è nella bufera: emerse nuove pesanti accuse mosse nei confronti di Alessandra Celentano.

Alessandra Celentano oltre ad essere una delle insegnanti più longeve nel talent Amici rientra anche tra quelle più temute. In ogni edizione del talent la Celentano riesce a catturare le simpatie (o le antipatie) del pubblico per le dichiarazioni che rende in ogni puntata, spesso senza mezzi termini.

In quest’ultima edizione, giunta alla fase del serale, l’insegnante ritiene che Martina Miliddi e Rosa Di Grazia non siano ancora pronte per il posto che occupano. Una presa di posizione che sfocia in attacchi non sono sempre graditi, soprattutto dalla dirette interessate. Ed è per questo che qualcuno ha deciso di prendere le loro difese.

Si tratta infatti di Filippo Bianchi, l’ex fidanzato di Rosa Di Grazia che ha accusato la Celentano di compiere degli atti pregiudizievoli nei confronti delle ragazza che sono delle vere e proprie forme di bullismo. A Rosa ha detto che è una “mezza ballerina” di fronte a quasi 6 milioni di spettatori, parole come queste rischiano di distruggere la reputazione di una ragazza. È bullismo. Parole che ovviamente tuonano sul web diffondendosi rapidamente.

Amici, la replica di Alessandra Celentano

Il buonismo, i troppi complimenti ed essere in amicizia con gli allievi, non aiuta.

Meglio una dura e cruda verità oggi, che un futuro incerto e problematico domani.

L’onestà non è cattiveria, è rispetto! questo è quanto scrive la Celentano nell’ultimo post pubblicato su Instagram circa due giorni fa.

Che sia un modo per rispondere alle provocazioni ricevute?