Tragedia a Bari. Padre e figlia muoiono di covid a poche ore di distanza

Padre e figlia muoiono per covid a poche ore di distanza. Lei all’ospedale di Barletta, lui all’ospedale di Altamura. Una tragedia che non ha fine, il covid continua a mietere le sue vittime.

E’ una tragedia immane quella accaduta a Bari, il covid19 ha portato via un padre ed una figlia. Angela, 46 anni, e Raffaele, 72 anni, erano ricoverati in due ospedali diversi. In poche ore hanno lasciato tutti i loro affetti nella disperazione più totale.

Angela Petruzzi, sposata e madre di due figli, era stata ricoverata in condizioni gravissime due giorni prima di suo padre; è spirata tra venerdì e sabato sera. La donna era ricoverata all’ospedale Dimiccoli di Barletta.

Raffaele Petruzzi, padre di Angela, è morto poche ore dopo la figlia presso l’ospedale della Murgia “Fabio Perinei” ad Altamura.

Un dolore senza fine, Angela e Raffaele lasciano i loro cari

Le due vittime, padre e figlia, vivevano ad Altamura, città che conta dall’inizio della pandemia ad oggi 115 vittime.

La donna, Angela, era madre di due figli di 19 e 13 anni, lavorava in una ditta di trasporti. Il covid l’ha strappata alla vita troppo presto. Il padre era in pensione.

Un destino davvero crudele quello di Angela e Raffaele. La vita gli ha giocato un brutto scherzo, la speranza è che stiano insieme anche nell’aldilà proprio come, in tempi non sospetti, vivevano liberi e felici da padre e figlia.