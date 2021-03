Malore improvviso in montagna: muore noto chef

Lo chef Ilija Pejic è morto dopo essere stato colpito da un malore improvviso mentre faceva scialpinismo sul Monte Florianca, in provincia di Udine.

Un improvviso malore mentre faceva scialpinismo. Cosi è morto nella giornata di domenica, all’età di 61 anni, il noto chef Ilija Pejic. Lo chef si trovava con la moglie sul Monte Florianca, in provincia di Udine quando si è sentito male. Lanciato l’allarme dalla coniuge, sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sella Nevea ed i vigili del fuoco, ma per Pejic non c’è stato nulla da fare. La notizia ha sconvolto l’intera comunità di Tarvisio, dove il 61enne era il titolare del Ristorante Golf Club.

Lutto nel mondo della ristorazione che piange la scomparsa dello chef Ilija Pejic, titolare dell’omonimo ristorante Golf Club di Tarvisio, in provincia di Udine. Secondo quanto riporta la redazione de Il Corriere della Sera, Pejic domenica 28 marzo, si trovava sul Monte Florianca per un’escursione con la moglie, quando è stato colto da un malore improvviso mentre faceva scialpinismo. La moglie ha lanciato subito l’allarme contattando i soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sella Nevea, gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco, ma per il noto chef non c’è stato nulla da fare. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione dei soccorsi che hanno constatato il decesso dello chef.

Lo chef, nato in Croazia, era arrivato negli anni ’90 in Italia e dal 2007, come si legge sul suo sito “aveva messo a disposizione degli ospiti del ristorante aperto presso il Golf Club di Tarvisio, nella splendida piana del Priesnig, il suo talento, la sua curiosità e la sua passione“.

Ilija Pejic è stato per noi tante cose: uno chef talentuoso, un visionario cittadino del mondo, ma soprattutto un amico… Pubblicato da Da Vittorio Ristorante su Lunedì 29 marzo 2021

Diffusasi la tragica notizia, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio, apparsi anche sui social network, per la famiglia dello chef. Tra questi anche quello del ristorante Da Vittorio, gestito da Chicco e Bobo Cerea, che sulla propria pagina Facebook ha scritto: “lija Pejic è stato per noi tante cose: uno chef talentuoso, un visionario cittadino del mondo, ma soprattutto un amico con cui abbiamo condiviso pranzi e cene memorabili. Ci mancherà la sua ironia, il suo sorriso e quello sguardo sempre allegro e vivace. Ciao ilija, il nostro è solo un arrivederci“