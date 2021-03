Paola Barale il cambio di look e un messaggio a chi vuole bene-VIDEO

La bella Paola Barale condivide un video su instagram in cui appare bellissima con una treccia stupenda sulla testa

Paola Barale condivide un video su instagram in cui appare splendida e rivela che sono in arrivo grandi novità riguardo alla televisione. Si trova a Roma e afferma che ci sono 22 gradi, sostiene anche di sentirsi in vacanza e dice che va tutto bene. La Barale è sempre più bella e in forma nonostante il passere del tempo, i suoi capelli biondi e gli occhi di ghiaccio incantano ancora.

Paola Barale: Carriera e Vita privata

La bellissima attrice e showgirl Paola Barale si è avvicinata al mondo dello spettacolo per caso, ma d’altronde era impossibile non notarla. Capelli biondi e occhi intensi di ghiaccio, la sua somiglianza con Madonna è impressionante ma in viso ha qualcosa anche di Sharon Stone. Nel 1989 diventa la valletta del grande Mike Bongiorno, per diversi programmi in televisione. Per 3 anni ha invece affiancato Maurizio Costanzo nel programma Buona Domenica. Ha di conseguenza vinto un Telegatto come personaggio femminile dell’anno. Si può dire che ha lavorato con due divinità della televisione italiana. Oltre alla sua carriera come valletta, arriva a condurre programmi da sola e poi appare anche al cinema con il film Colpo d’occhio e Vorrei vederti ballare. La bella attrice ha subito qualche modifica dalla chirurgia, lei stessa lo ha ammesso, ma a parte quelle evidenti sul suo viso non ha mai rivelato gli altri ritocchi.

Solamente uno, quello delle dita dei piedi che si sarebbe rifatta fare. Inusuale sicuramente, non si sente spesso di questo genere di ritocchi estetici ma può capitare. Ad oggi infatti è impressionante il numero di parti del corpo che si possono fare e disfare a proprio piacimento. Se una persona ha un disagio con una parte del corpo che la fa stare male, ha il diritto di modificarla ma senza mai esagerare. Riguardo la sua vita privata, lei non ha avuto figli nonostante due relazioni importanti di cui una ha anche visto il matrimonio. Si tratta della relazione d’amore con il ballerino Gianni Sperti che l’ha condotto all’altare per poi divorziare anni dopo. I due non sono rimasti in bei rapporti.

Ad oggi lui è opinionista fisso a Uomini e Donne, al fianco di Tina Cipollari. Il suo secondo grande amore è stato il ballerino israeliano, Raz Degan. I due si sono amati per molti anni, nonostante il tradimento di lui con l’attrice Kasia Smutniak. Tuttavia nel 2015 si sono lasciati definitivamente.