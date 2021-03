Giulia Salemi, l’attacco dell’ex: “Mi ha usato e basta”

Giulia Salemi torna al centro del gossip, a Nuovo Tv un ex lancia una bomba sull’influencer e mette in guardia Pretelli

E’ passato quasi un mese dalla fine del Grande Fratello Vip, eppure la coppia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continua ad essere al centro del gossip. Prima se ne parla in alcune puntate di Live non è la D’Urso, poi sul web girano interviste sui due innamorati. Ultimamente è tornato a dire la sua un ex dell’influencer milanese che ha messo in guardia Pierpaolo Pretelli. Ecco cosa è stato rivelato al settimanale di Nuovo TV.

LEGGI ANCHE>>>Giulia Salemi, colpo basso per Pierpaolo: “Non è come vorrei”

Giulia Salemi: cosa ha rivelato l’ex?

LEGGI ANCHE>>>Giulia Salemi prima del GF Vip: gli ostacoli e i “no” ricevuti

Avrete pensato tutti a Francesco Monte, ma in realtà a parlare è stato Abraham Garcia, con il quale l’influencer sembra avere avuto una relazione. ““Mi diceva di essere innamorata e mi chiamava assieme a sua madre.– spiega l’ex – Abbiamo avuto una relazione stabile. Non dà importanza alla nostra storia per non dare spiegazioni a Pierpaolo Pretelli”. Secondo quanto riporta Garcia, i due sono stati insieme quattro anni e Giulia è stata l’unica donna italiana che abbia mai avuto come fidanzata. Poi chiamando in causa la nuova fiamma della milanese, l’ex ha affermato: “Stai attento. In ogni reality show Giulia aveva una finta storia d’amore. Mi sono sentito usato da lei”. Lo avverte. Infatti anche la Salemi e Garcia si sono conosciuti in un programma televisivo all’estero a cui l’influencer aveva partecipato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

“Quando l’ho conosciuta mi chiese di aiutarla a diventare famosa anche in Spagna. Lì non piaceva la sua freddezza. Mi sono sentito usato”. Così conclude la sua intervista il conduttore spagnolo che si sente risentito e deluso da quella che pensava potesse essere la donna della sua vita.