Influencer attaccato da pericoloso serpente: spavento nel web -VIDEO

Un influencer è stato attaccato da un serpente pericoloso. Il video ha lasciato il web senza parole. Subito va virale.

Attaccato da un serpente pericoloso. Un influencer americano è finito al centro dell’attenzione mediatica. Si tratta di Jay Brewer noto per il suo “The Reptile Zoo“. Si tratta di un luogo che ospita serpenti di ogni tipo. E non solo. Sono presenti anche altre specie di animali come rettili dalle grandi dimensioni allevati da esperti.

Il profilo Instagram di Jay ha molto successo. Sono ben 2,4 i milioni di follower che lo seguono. Ogni giorno posta scatti degli animali che stupiscono i suoi fan. Di recente ha catturato l’attenzione con un video particolare. Le immagini mostrato un pitone avvicinatosi a pochissimi cm dal volto di Brewer. Lungo 4 metri, questa tipologia di serpente ha la capacità di uccidere l’uomo in pochi secondi.

Serpente si avvicina al volto di Brewer: rischio pericolosissimo

Il noto influencer americano è un esperto di serpenti. Pertanto era ben consapevole che la vicinanza del pitone è pericolosissima per l’uomo. In pochi attimi l’animale può togliere la vita.

Proprio per questo quando Brewer si è trovato il serpente vicinissimo si è preso uno spavento enorme. Senza preavviso è balzato contro l’addestratore. Poi ha aperto la bocca mostrando le fauci. L’avvenimento si è verificato mentre Brewer lo stava trasportando in un’altra teca. Pertanto non erano presenti protezioni. La reazione dell’influcencer è stata chiudere gli occhi.

Il video ha lasciato i fan senza parole tanto che è andato virale. Per fortuna l’epilogo si è concluso per il meglio.

L’animale è stato allontanato e l’addestratore non ha riportato nessuna lesione. Solo un grande spavento.