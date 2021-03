Canale di Suez, liberata la nave portacontainer Ever Given

La nave portacontainer, bloccata da martedì nel Canale di Suez è stata disincagliata e ha iniziato a muoversi.

Arriva una buona notizia, a distanza di una settimana, la nave portacontainer Ever Given è stata sbloccata e può continuare il suo percorso. L’imbarcazione, lunga 400 metri, era bloccata nel Canale di Suez da martedì scorso. Gli osservatori hanno evidenziato come la poppa della nave, che pesa più di 200mila tonnellate, si sia finalmente allontanata di oltre cento metri dalla riva occidentale del canale pronta quindi per riprendere in suo cammino nella giusta direzione.

L’annuncio dell’ammiraglio Osama Rabie: “La nave rimessa a galla con successo”

Admiral Osama Rabie, Chairman and Managing Director of the Suez Canal Authority (SCA), has announced today, Monday 29th… Pubblicato da ‎هيئة قناة السويس Suez Canal Authority‎ su Lunedì 29 marzo 2021

E’ arrivato da parte del direttore dell’Autorità del Canale di Suez, Osama Rabie l’annuncio che la nave portacontainer Ever Given è stata rimessa a galla con successo. Diverse le manovre effettuate, ma grazie all’aiuto di 10 rimorchiatori giganti, la direzione della nave è stata ripristinata dell’80%. Questa mattina continueranno le manovre durante l’alta marea che porterà al ripristino completo della direzione della nave in modo che sia posizionata al centro della via navigabile, pronta a riprendere il cammino. L’ammiraglio Rabie nel comunicato ha inoltre voluto ringraziare i lavoratori della SCA per gli sforzi che hanno fatto in questa eroica impresa aggiungendo che hanno lavorato ‘in modo impeccabile’.

La Ever Given era rimasta bloccata in diagonale e ha causato uno stop del corso d’acqua di circa 300 metri di larghezza. Il Canale di Suez, lungo circa 190km, è considerato uno dei più trafficati al mondo e gestisce circa il 10% del commercio marittimo internazionale. Il blocco causato dalla nave portacontainer ha causato diversi disagi, accumulando ritardi e costi elevati.

Sono circa 400 le navi che sono rimaste bloccate alle estremità e al centro del canale che collega il Mar Rosso al Mar Mediterraneo. Dopo lo sblocco della nave, che sarà spostata in un’area di attesa di Bitter Lakes per l’ispezione tecnica, il traffico dovrebbe riprendere regolarmente.