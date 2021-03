Orietta Berti ospite a Storie Italiane racconta alcuni retroscena della sua carriera, in particolare cosa fa prima di cantare

Sta per terminare la puntata che apre le danze ad un’altra settimana all’insegna dell’attualità e cronaca. Stiamo parlando di Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele in onda dal lunedì al venerdì dove la presentatrici insieme ad alcuni ospiti racconti i fatti italiani e le storie di alcuni personaggi famosi e non. Oggi, Orietta Berti è stata invitata a parlare della sua carriera e del suo grande amore. Così nell’ultima parte della trasmissione ha rivelato alcuni retroscena interessanti.

Storie italiane, cosa ha rivelato Orietta Berti?

Eleonora Daniele ha trascorso l’ultima parte del programma con Orietta Berti con cui ha parlato della sua carriera e in particolare del suo ultimo Festival di Sanremo. Alla cantante durante il concorso sono successe tante cose imbarazzanti, dalla camera allagata alla polizia che l’ha fermata in zona rossa. Ma c’è una cosa che nessuno conosce dell’artista, un segreto che per anni non ha mai detto a nessuno: la Berti prima di cantare mangia i peperoncini. Così la conduttrice incuriosita le ha chiesto: “Ma è vero che prima di cantare mangi i peperoncini?” e la cantante sicura si sé afferma: “Sì certo, perché nessuno ci crede. Tutti ridono guarda – tira fuori una scatola con dei peperoncini – io te li ho pure portati, erano surgelati guarda”. Così ne tira fuori uno dalla busta e spiega: “Questo è quello che preferisco, viene da Vasto, è lungo sottile, la buccia è molto digeribile”. La conduttrice non soddisfatta continua a fare domande: “Ma perché fanno bene alla voce?” E Orietta: “Fanno bene alla voce e ti danno un’energia perché hanno tanta vitamina c”. “Se io mangio uno di quelli… – continua la Daniele – sai quanto parlo uuuh” E la Berti conclude: “No ma ti devi abituare prima, poco alla volta”.

Finita la parentesi dei peperoncini, le due donne hanno continuato a parlare del matrimonio della cantante e di tante altre cose che le sono successe nel corso della sua vita.