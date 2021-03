Andrea Cerioli chi è: biografia, anni, carriera e fidanzata del vip dell’Isola dei Famosi

Conosciamo Andrea Cerioli, uno dei nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi. Sex symbol a “Uomini e Donne”, ora naufrago in Honduras

L’arrivo nell’Isola di Andrea Cerioli solo giovedì 25 marzo dopo l’eliminazione di Brando Giorgi. Il 31enne però non è un volto nuovo per il pubblico di Canale Cinque, infatti ha fatto il suo debutto prima al Grande Fratello nel 2014 e successivamente come tronista a “Uomini e Donne” dove ha conosciuto la sua attuale fidanzata Arianna Cirrincione.

Proprio la giovane nelle scorse ore gli ha dedicato un messaggio molto toccante nella sua pagina Instagram per ribadire ancora una volta quanto lui sia importante nella sua vita. “L’amore non è pratico, non ti lascia innamorare di chi vuoi. Potrebbe abbinarti a qualcuno che non ti saresti mai aspettata. Ti mette faccia a faccia con ostacoli infiniti. Non sarà pratico, ma alla fine l’amore è la cosa migliore che ti possa capitare. Ciao amore, mi manchi”.

Chi è Andrea Cerioli, vita privata e sentimentale

La clip video che ha presentato Andrea ai telespettatori poco prima del suo arrivo, lo ha descritto come “Maschio alfa, modello, ex tronista e celebre seduttore”. Andrea in effetti è molto conosciuto per essere un uomo molto aitante travolto dalla notorietà dopo la partecipazione al GF 13. Nel 2014 vive però purtroppo anche un grande lutto, muore la madre con cui il giovane aveva un ottimo rapporto di complicità.

Per lui poco dopo nel 2015 si aprono le porte di “Uomini e Donne” e conosce Valentina Rapisarda con cui inizia una lunga storia. Finita questa storia, si è legato per un po’ a Zoe Cristofoli, fashion influencer e modella. Convive ora però da due anni con Arianna Cirrincione conosciuta sempre del programma di Canale Cinque dove ha partecipato nel 2018 in veste di tronista. La coppia ha anche annunciato di voler mettere su famiglia, un bambino sarebbe il coronamento della loro storia d’amore.

Andrea Cerioli è bolognese, è nato infatti a San Lazzaro di Savena il 22 maggio 1989. Seguitissimo sui social, ha al momento 1,5 follower nella sua pagina Instagram dove condivide molti momenti della sua vita privata e lavorativa.