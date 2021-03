Simone Paciello il concorrente dell’Isola dei famosi chi è e cosa fa nella vita? Ha 25 anni ed è un famoso youtuber, poi..

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Paciello (@awed__)

Paciello è un attore, comico, conduttore e cantante su Youtube, la piattaforma che gli ha dato notorietà. Sui suoi profili social si fa chiamare AWED, ha sempre la battuta pronta e fa divertire tutti. Infatti sull’Isola è un vero protagonista. Il suo percorso su Youtube comincia ad appena 16 anni, esordisce con dei monologhi in stile americano. I suoi video fanno milioni di visualizzazioni e addirittura ottiene il Top Reviews e il premio Web Show Awards.

La carriera e vita privata del naufrago Simone Paciello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Paciello (@awed__)

Famoso su Youtube ma arriva anche sul grande schermo con un cinepanettone, si tratta di Natale al sud con il mitico Massimo Boldi. Scrive anche un libro “Penso ma non lo penso” e poi c’è la canzone con Riccardo Dose, altra star di youtube, s’intitola “Scusate per il disagio”. Ottiene bene 30 milioni di visualizzazioni e anche un Disco d’oro. Risultati importanti per un giovane della sua età, non c’è dubbio. Ha partecipato anche a Ciao Darwin, il famoso programma esilarante di Paolo Bonolis. Inoltre è stato alla conduzione di GF VIP party affiancato da Annie Mazzola.

Come ultima tappa in televisione prima di approdare all’Isola dei famosi, ha partecipato come ospite a Guess My Age. Certo per uno che è abituato a vivere con il telefono in mano, il distacco che sta subendo all’Isola dei famosi non è facile. Ha già creato dinamiche interessanti e di certo non ha peli sulla lingua, dice quello che pensa senza mezzi termini. Infatti quando nella scorsa puntata la Blasi le ha chiesto se Daniela gli mancava, visto che era andata nell’altra squadra ha risposto secco di no. Inoltre sembra aver sviluppato un’interesse per la bionda uscita dal programma La Pupa e il secchione Miryea Stabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Paciello (@awed__)

Lei si è aperta con lui su alcuni temi personali della sua vita e si è anche commossa. Lui le ha chiesto poi qual’è il suo tipo ideale e lei ha elencato tutte le qualità in cui lui si ritrova. Quindi scuro di capelli, occhi marroni e del sud. Allora lui ironizzando ha detto che si trattava proprio di lui. Staremo a vedere, se son rose fioriranno!