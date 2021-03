Isola dei Famosi, a sorpresa l’arrivo di una nuova concorrente: di chi si tratta

All’Isola dei Famosi è in arrivo una nuova concorrente che andrà a unirsi ai naufraghi già presenti in Honduras: scopriamo di chi si tratta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

A dispetto di quanto si pensasse il cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi non è ancora al completo e presto giungerà in Honduras una nuova concorrente. Nella scorsa puntata i naufraghi hanno dato il loro benvenuto ad Andrea Cerioli, messo subito a dura prova in una sfida -persa- contro Roberto Ciufoli per guadagnarsi l’immunità di gruppo. Ma l’ex tronista non sarà l’ultima definitiva aggiunta al gruppo, in realtà quest’edizione ha in serbo delle sorprese e una di queste sarà l’arrivo di una nuova vip. Scopriamo di chi si tratta.

LEGGI ANCHE -> Uno Mattina lancia una bomba, pronte nuove rivelazioni video inedite su Harry e Meghan

All’Isola dei Famosi in arrivo Emanuela Tittocchia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Tittocchia (@emanuela_tittocchia)

LEGGI ANCHE -> Isola, svelata novità assoluta: mai successo prima

Non è ancora chiaro quando la naufraga approderà sull’isola ma il suo nome è stato confermato e annunciato. Si tratta di Emanuela Tittocchia, attrice teatrale e televisiva -si ricorda soprattutto per il suo ruolo in Centovetrine– e opinionista di numerosi talk show.

Dal momento che i Rafinados e i Burinos sono stati riuniti in seguito alla decisione del pubblico, le squadre potrebbero subire delle variazioni o persino essere sciolte definitivamente. Non si sa quindi come verrà catalogata la nuova arrivata e soprattutto come reagiranno i naufraghi alla notizia. Nel frattempo a Parasite Island continua l’avventura di Fariba e Ubaldo, da giovedì scorso non più soli. La coppia è in compagnia di Brando Giorgi che, dopo essere stato eliminato dal televoto, ha preso la decisione di cogliere questa seconda possibilità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Questa sera si scoprirà anche quale sarà il destino di Paul Gascoigne che a causa di un brutto infortunio potrebbe dover dire addio ai suoi compagni di avventura.