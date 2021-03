Uno Mattina lancia una bomba, pronte nuove rivelazioni video inedite su Harry e Meghan

Il Sunday People pubblicherà a breve nuove clip video inedite su Harry e Meghan, Antonio Caprarica e Ilaria Grillini commentano la notizia

La Famiglia reale inglese non trova pace dopo lo scandalo della recente intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey. Le dichiarazioni rese pubbliche hanno fatto parlare non solo l’Inghilterra ma la notizia si è diffusa a macchia d’olio su tutto il globo con opinioni contrastanti riguardo la credibilità di quanto confessato dalla giovane coppia. Stamane a Uno Mattina nuovamente in studio i giornalisti Ilaria Grillini e Antonio Caprarica, i due massimi esperti delle questioni reali in Italia.

La clip di presentazione degli ospiti però spiazza tutti per la notizia bomba che viene sganciata: il Sunday People possiede degli spezzoni inediti dell’intervista mai mandate in onda e che presto però fornirà alla tv inglese. Nuove confessioni choc rilasciate da Meghan ed Harry che potrebbero ancora un volta destabilizzare i Windsor.

Per Ilaria Grillini nessuno allarmismo, “la Regina può dormire tranquilla. Subito dopo la prima intervista sono state dimostrate diverse inesattezze su quanto affermato, come ad esempio che si sono sposati in segreto tre giorni prima delle nozze pubbliche. Non credo che nei nuovi video verrà detto qualcosa di nuovo“.

LEGGI ANCHE -> Meghan Markle: la rivelazione sconcertante del fratello

Caprarica spiazza: “Manca solo che la Regina si trasformi in Maga Magò”

LEGGI ANCHE -> Kate Middleton, la sostanza che usa per rimanere così bella

Antonio Caprarica in collegamento video ribadisce quanto aveva già detto in studio ai conduttori, ovvero che la scelta di Meghan è stata “legata solo alla volontà di colpire la monarchia, una commedia per sponsorizzare il loro brand”. La stampa non può far altro che attendere nuove notizie da parte della coppia che oltre oceano si sta comportando come delle “celebrities“.

“Ci manca solo che gli uffici stampa adesso scrivano che la Regina è Maga Magò e il Principe Filippo invece Mago Merlino. Che assurdità!“, sbotta Caprarica. Il giornalista poi spiega che non ci vede nulla di chiaro in ciò che è accaduto con l’intervista, i due non hanno neppure concordato quello che dovevano dire. L’esempio cade alla dichiarazione di Meghan riguardo le accuse di razzismo mentre era incinta, che invece Harry dice ad Ophra essere giunte subito dopo le nozze.

Gli ospiti parlano a ruota libera alternandosi nel botta e risposta. Ilaria Grillini non si capacita come Meghan non si sia resa conto di essere entrata a far parte della più vecchia istituzione gerarchica a sistema ereditario al mondo: “Chiunque ci entri deve rispettare le sue regole, i Windsor non sono né i Bridgerton, né tantomeno la Famiglia Reale descritta nella saga The Crown“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Forse il primo luglio prossimo per l’inaugurazione della statua dedicata a Diana ci sarà un riavvicinamento dei due fratelli, suggerisce Marco Frittella. “Probabilmente solo perché Meghan non ci sarà vista la gravidanza in corso” ride la Grillini. Frittella coglie la palla al balzo e risponde: “Spillone malizioso! Ci divertiamo tanto con i reali inglesi“.