Trattore si ribalta in un terreno: uomo rimane schiacciato e perde la vita

Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 64 anni è morto a Fivizzano, in provincia di Massa-Carrara, dopo essere rimasto schiacciato dal suo trattore che si è ribaltato.

Un uomo di 64 anni è morto ieri pomeriggio in un terreno nelle campagne di Fivizzano, in provincia di Massa-Carrara. La vittima si trovava alla guida del suo trattore quando, per cause ancora in fase di verifica, il mezzo agricolo si è ribaltato in punto scosceso. Lanciato l’allarme, da alcune persone residenti in zona, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per il 64enne non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche per gli accertamenti di rito i carabinieri.

Dramma nelle campagne di Fivizzano, comune in provincia di Massa-Carrara. Nel pomeriggio di ieri, domenica 28 marzo, un uomo è morto dopo che il trattore sul quale si trovava si è ribaltato. La vittima è Piero Cimoli, autista di corriere 64enne residente ad Agnino. Secondo quanto riporta la redazione de Il Secolo XIX, Cimoli si era recato in uno dei suoi terreni ed era alla guida del suo trattore che, in un tratto scosceso, si è ribaltato, per cause ancora da accertare, ed ha schiacciato il 64enne.

Alcuni residenti hanno lanciato l’allarme ed hanno chiamato i soccorsi. Sul posto si è precipitata l’equipe medica del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’incidente.

Intervenuti anche i carabinieri di Fivizzano che hanno provveduto agli accertamenti del caso per risalire alle cause che hanno provocato il ribaltamento del mezzo agricolo. La salma, scrive Il Secolo XIX, è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale in attesa del via libera per la restituzione ai familiari.

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità locale, dove Cimoli era molto conosciuto anche per la sua attività di autista. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per la famiglia del 64enne che lascia la due figli.