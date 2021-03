Giulia Salemi, colpo basso per Pierpaolo: “Non è come vorrei”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi? Ecco cosa ha rivelato l’ex velino ai microfoni di “Non succederà più” su Radio Radio

Continua la storia d’amore sbocciata sotto ai riflettori del Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia non ha perso tempo e anche lontano dalle telecamere ha deciso di continuare la relazione, anzi di farla diventare ancora più seria. C’è un problema però, i genitori dell’ex velino a quanto pare sembrano ancora non voler accettare la nuova nuora, pensano ancora che ci possa essere un futuro con Elisabetta Gregoraci?

Giulia Salemi e Pier Paolo: cosa sta succedendo?

Tra di loro sembra andare tutto a gonfie vele, i due sono sempre più innamorati ma c’è chi ancora non crede in questa relazione. A farlo sono proprio i genitori di Pierpaolo ed è stato lui stesso a dichiararlo in un’intervista su Radio Radio: “La mia famiglia ha sicuramente capito quanto tengo a Giulia perché anche al GF Vip sono andato contro la loro idea – afferma – loro avranno sognato questa coppia con Elisabetta ma non è mai esistita”. Poi ha spiegato che i suoi cari si sono illusi di una relazione inesistente e che devono capire che il loro ragazzo sta bene ed è felice con la Salemi. “Un genitore è felice se il figlio è felice”. Ha aggiunto. L’ex velino entra poi nel dettaglio confessando che la storia d’amore con la sua Giulia va bene ma non è come vorrebbe, visto che i suoi familiari non sono dalla sua parte.

Giulia vorrebbe passare le vacanze di Pasqua con i suoceri, per farsi conoscere meglio e far capire loro che tipo di ragazza è. Diversa da quella che il web descrive. “Intanto con la madre di mio figlio si sono sentite. Ci sono le basi per stare insieme. Sono innamorato” ha concluso l’ex velino.