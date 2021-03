Federica Masolin, oltre la professionalità, sfoggia classe e stile come volani di bellezza indiscussa. Applausi dal web per lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

È da diversi anni il volto della Formula 1 su Sky. Sempre più bella e amatissima dal pubblico, Federica Masolin è una vera amante dello sport a 360 gradi. La sua passione per i motori è fortissima, non solo per quanto riguarda la parte informativa, da brava giornalista quale è, ma anche da provare in prima persona sui circuiti.

Del resto lei, come ha raccontato in una intervista alla Gazzetta dello Sport è cresciuta a pane e sport grazie a suo papà. Da piccola era molto gelosa della sorellina e allora suo papà la portava con lui ovunque: “Circuiti, da Monza a Montecarlo, ma anche stadi, palazzetti. Insomma andavamo un po’ovunque anche perché io non riuscivo a stare ferma” ha raccontato.

E oggi di circuiti è piena la sua vita professionale. Nel week end partirà la Formula 1 e lei è super carica per affrontare questa nuova stagione. Tra tutti le piacerebbe sfidare Hamilton, ma lei da amante dello sport va oltre e spiega anche che affronterebbe Leclerc nel paddle e vorrebbe sciare insieme a Sofia Goggia.

Federica Masolin, classe e stile in un colpo solo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

Nel mentre chiude il sipario sugli studi di Sky Federica Masolin e augura a tutti i suoi fan la buonanotte. Lei oggi oltre che in tv è seguitissima anche sui social con 438 mila follower che non si perdono nemmeno per un attimo le sue pubblicazioni.

Sempre bellissima e vestita con classe, la giornalista sportiva saluti tutti in un tailleur giacca e pantalone che le calza a pennello. Giacca dalle linee lunghe con sotto nulla. Tutta abbottonata e decolleté bianche a punta che si fanno notare sotto il pantalone che scende largo e importante. Capelli sciolti e leggermente mossi e un bel sorriso che conquista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

Federica Masolin è lanciatissima ormai nel suo lavoro ma anche sui social e la sua sfida a colpi di bellezza e professionalità è pronta per mettere in difficoltà atre due belle e brave giornaliste, Giorgia Rossi e Dieltta Leotta.