Wanda Nara dedica un messaggio d’amore al marito con un tris di FOTO emozionanti

Nulla di ciò che ci si aspetta da Wanda Nara, niente nudità e trasparenza ma solo un messaggio d’amore al marito Mauro Emanuel Icardi

Wanda Nara potrebbe essere paragonata a Re Mida, tutti ciò che tocca diventa d’oro. 7,5 milioni di follower la seguono sulla sua pagina Instagram e la adorano, amano viverla nella sua quotidianità fatta di famiglia, lavoro e sport.

La nativa di Buenos Aires condivide sui social ogni momento della sua vita e non esita mai a mostrarsi in abiti succinti che ne esaltano le forme prorompenti e spesso esagerate. Ha abituato i fan a scatti sempre al limite del legale e molto piccanti, e ogni volta che invece condivide istantanee più intime dove la sua fisicità non è in primo piano suscita sempre molto scalpore.

Wanda Nara abbracciata a Mauro, quanto amore

Il bomber Mauro Emanuel Icardi e Wanda Nara sono sposati da 10 anni, 28 anni lui, 34 lei. Un amore che va decisamente a gonfie vele come dimostra l’ultimo post condiviso dall’imprenditrice, un trittico che li mostra abbracciati e sorridenti mentre si guardano negli occhi in un’intesa complice e armonica. Il post è corredato però di un messaggio che profuma di dichiarazione d’amore autentica per il marito così fedele e affettuoso:

“La mia persona preferita

Ha un bel viso

Ha un angelo nel loro sorriso

Ha un cuore,

Alla mia persona preferita

Io canto questo divertente

Piccolo motivetto, prendi la mia vita

Gioca con il mio cuore”

Si stringono e si baciano, lui indossa un basco blu che gli dona un’aria molto fresca, lei invece è poco truccata con una canotta azzurra che copre quasi tutto. I follower della coppia hanno gradito gli scatti e premiano i due con oltre 215mila like in pochissime ore dalla pubblicazione.