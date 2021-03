Denise Pipitone è viva? Una ragazza cerca la madre in tv VIDEO

Denise Pipitone ritrovata? L’appello della ragazza a Chi l’ha Visto. Sono trascorsi diciassette anni da quando la bambina è scomparsa del nulla e dopo così tanto tempo sono arrivate nuove notizie

Forse hanno trovato Denise Pipitone, ho i brividi solo a scriverlo.

Una ragazza è andata in una tv russa raccontando di essere stata rapita, di non sapere chi sia sua madre e una telespettatrice ha segnalato tutto alla redazione di #chilhavisto .

La somiglianza c'è, speriamo bene pic.twitter.com/rTJ7hP2Wz9 — Sasy🎈 (@robynspower) March 30, 2021

Denise Pipitone è nata il 26 ottobre del 2000 in Sicilia, e dopo solo quattro anni dalla sua nascita, la famiglia ha dovuto avere a che fare con un brutto dramma. Appena il tempo di servire in tavola il pranzo che la bambina era sparita dal marciapiede davanti alla porta di casa. La bambina aveva svoltato l’angolo per rincorrere il cuginetto e non è mai tornata a casa. Le ricerche sono proseguite per mesi, praticamente per anni e per tutto questo tempo la famiglia ha vissuto con l’angoscia di non sapere dove fosse la loro bambina.

Denise Pipitone, dopo 17 anni una ragazza cerca su madre in Russia

"Denise Pipitone":

Per la promo della puntata di domani di #chilhavisto pic.twitter.com/Ykjl8WZ9sW — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) March 30, 2021

Dopo tutto questo tempo, sono arrivate delle notizie dalla Russia. Tutto è successo quando una ragazza della stessa età della figlia di Piera Maggio è andata in televisione a raccontare la sua storia. Ha raccontato di essere stata rapita quando era molto piccola. La ragazza in questione somiglia in modo impressionante a Piera Maggio, la madre della bambina che è scomparsa 17 anni fa. Potrebbe essere davvero lei la ragazza che si trova in Russia? Una pista così importante non c’era mai stata ed è giusto che venga analizzata bene. Nel promo di Chi l’ha Visto che andrà in onda domani 31 marzo è possibile vedere le prime immagini.

Somiglia tantissimo all’identikit dell’ipotetica Denise di oggi. Ci spero tantissimo. pic.twitter.com/KUM3Pzy40C — Allie (@sassiediamanti) March 30, 2021

Sicuramente Piera si sarà messa in qualche modo in contatto con il programma in questione e, magari, nelle prossime settimane, potrebbe essere fatto un esame del dna nel caso in cui ci fossero davvero le condizioni per poterlo fare.