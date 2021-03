Uomini e Donne, Tina Cipollari spiazza tutti: la sorpresa inattesa. L’opinionista del programma che va in onda tutti i giorni su Canale Cinque ha “partecipato” ad un’esterna di Gemma Galgani

Tina Cipollari è una delle opinioniste più famose del mondo della televisione. Ha raggiunto la notorietà quando ha fatto la tronista a Uomini e Donne tanti anni fa ed è stato inevitabile per Maria De Filippi sceglierla come opinionista accanto all’ex ballerino Gianni Sperti. Negli ultimi dieci anni Tina è spesso in guerra con una dama del parterre over: Gemma Galgani. Le due hanno un pessimo rapporto e litigano sempre in ogni puntata, e intanto Tina non si fida della sua buona fede.

Tina Cipollari irrompe alla cena di Gemma Galgani con il suo corteggiatore: “Devo interrompere questa pagliacciata”

A proposito di questo, Tina ha saputo che Gemma sarebbe uscita con un uomo che, secondo lei, non rientra proprio nei suoi gusti. Così ha deciso di spiare la loro cena, ha visto tutto da un’altra stanza fino a che non ha deciso di irrompere in soggiorno per fermare tutto: “Devo interrompere questa pagliacciata“. Gemma, incredula, l’ha seguita fuori casa e hanno cominciato a litigare. Tina le ha detto di averlo trovato fuori il fidanzato, e Gemma ha risposto a tono ricordandole che l’amore a Uomini e Donne lo ha trovato e lo ha anche sposato.

Tina ha fatto notare che tra lei e Kiko è stato tutto vero e soprattutto veloce, e che non ha elemosinato nulla per dieci anni come sta facendo lei oramai dal lontano 2010 quando ha deciso di partecipare.