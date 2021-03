Anna Tatangelo, l’outing commovente: “Si, mi manca più di tutto” – FOTO

Il commovente outing della cantante Anna Tatangelo sorprende i suoi fan: “Si“, ammette “mi manca più di tutto“.

Nelle ultime settimane vi sono state non poche novità che hanno accerchiato la vita della cantante e conduttrice. Dal definitivo chiarimento in pubblico sulle vicende sentimentale legate alla suo storico legame con il cantautore Gigi D’Alessio, fino all’esaurimento di alcune più semplici curiosità. Svelato il suo artista e brano musicale preferito: “Trauma” realizzato da PartyNextDoor; poi la sua propensione a “non darsi mai per scontata“, ed infine il suo mancato vizio del fumo, mancherebbe ancora qualcosa alla lista. Infatti, ad emozionare fin da subito fan della trentaquattrenne di origini romane Anna Tatangelo, sarà proprio il suo ultimo outing.

Leggi anche —>>> Wanda Nara non si ferma e mostra il didietro: il particolare che non ti aspetti – FOTO

Anna Tatangelo e l’outing su quella mancanza insostituibile…

Potrebbe interessarti anche —>>> Canzone Segreta, grande emozione per Gigi D’Alessio: affronta la sua paura

In una delle storie su Instagram condivise da Anna nella giornata di oggi, la cantante ha dato la possibilità ai suoi ammiratori di porle alcune domande a scelta. In una tra le più quotate, ed alle quali Anna non ha proprio potuto fare a meno di rispondere con immediatezza e sincerità, è visibilmente apparsa la sua vera mancanza in questo periodo pandemico.

Le restrizioni vigenti hanno di gran lunga limitato la libertà dei cittadini per salvaguardare la salute di tutti, eppure c’è chi ancora pur accettando le regole non riesce ad accettare questa triste realtà. Fra le categorie maggiormente colpite dalle limitazioni rientra sicuramente quella dei lavoratori dello spettacolo. Ad esempio gli stessi cantautori hanno dovuto ormai definitivamente rinunciare, fino a data da destinarsi, ad esibirsi pubblicamente e dal vivo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Ed è proprio per questo motivo che Anna, al quesito di un utente su: “Qual’è la cosa che ti manca di più” e “che prima della pandemia facevi più spesso” ha disperatamente risposto condividendo poi il contenuto con la restante moltitudine. “I live“, una sentenza del tutto commovente che sembra risuonare come un avvenimento. Non resta che sperare che la situazione migliori il prima possibile.