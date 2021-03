La splendida Miss Claudia Ruggeri esordisce con uno scatto in versione runner: adesso sarà impossibile distogliere lo sguardo.

Dopo la tanto attesa continuazione di “Avanti Un Altro”, portata avanti con il successo sperato da parte del suo esilarante cast, adesso la celebre Miss romana Claudia Ruggeri durante le sue giornate ha deciso di trovare il giusto passatempo per tenersi in perfetta forma. Come al suo solito non poteva di certo dimenticare di condividere la sua scelta con la moltitudine dei suoi fan, contrariamente alle attitudini del suo amato sposo e nonché cognato di Paolo Bonolis. Infatti, secondo quanto puntualizzato dalla stessa Miss in una delle sue più recenti interviste, sembrerebbe che Marco Bruganelli, essendo un carattere molto riservato, non nutra alcun interesse verso le piattaforme social.

Leggi anche —>>> Claudia Ruggeri semplicemente devastante. Intimo da urlo, è clamorosa – FOTO

Claudia Ruggeri in versione runner: impossibile non ammirarla

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Potrebbe interessarti anche —>>> Wanda Nara non si ferma e mostra il didietro: il particolare che non ti aspetti – FOTO

“Splendi di follia..“, che si tratti di una dichiarazione d’amore verso se stessa o forse di una più semplice constatazione, il risulto non sembrerebbe cambiare. Claudia si mostra nel suo ultimo scatto su Instagram, pubblicato soltanto tre ore fa, in una meravigliosa versione da corritrice. L’outfit da runner scelto per la giornata di oggi, rigorosamente in tinta nera ma ricamato da una scritta dai mille colori, pare che secondo l’opinione dei suoi ammiratori riesca a delineare alla perfezione la sua impeccabile fisicità. E non solo…

Che i telespettatori italiani nutrano una forte venerazione per la sua simpatia, quanto per la sua bellezza, non è di certo un mistero. Eppure ecco alcuni dei loro commenti che hanno infine centrato il punto della situazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Da un più estroso: “Bellezza naturale😍😮” finanche a: “Sei la donna più bella del mondo in tutti i sensi non solo fisicamente ❤️“. Claudia grazie alla sua semplicità fa il pieno di complimenti ed apprezzamenti che salgono al momento a ben 11mila. Lasciando dunque in tal modo, e con lo sguardo ancora basso, il restante degli utenti decisamente: “Senza parole… “.