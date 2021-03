Paola Di Benedetto, cambio look in arrivo? I fan: “Non farlo”- FOTO

Paola Di Benedetto ha condiviso su Instagram uno scatto in cui si mostra radiosa. Poi la domanda che cattura i fan.

“Taglio, si o no?” Questa la domanda posta da Paola Di Benedetto sotto l’ultima foto postata su Instagram. Luminosa e sorridente mostra la folta chioma. Una chioma cresciuta e proprio per questo la modella sta pensando di rinnovarsi e cambiare look.

Nel farlo si è appellata ai fan per scegliere se darci un taglio e nel caso di che tipo. Nei commenti i fan si scatenano. Per la maggior parte la invitano al lasciarli crescere. Molti si oppongono all’idea che Paola possa cambiare pettinatura. No, le parole che si ripetono nei commenti.

Classe 1995, Paola è una nota modella e influncer. Sono ben 1,7 milioni i follower che la seguono ogni giorno. 26 anni, la Di Benedetto condivide scatti in cui mostra tutta la sua bellezza. Occhi profondi neri e capelli corvini, denti bianchissimi. La modella sfoggia anche un fisico mozzafiato.

Paola di Benedetto: tempo di nozze?

Paola ha da sempre conquistato il pubblico con il suo fascino. Ha esordito come modella per poi diventare il volto di Madre Natura in Ciao Darwin 7. Poi la partecipazione alla tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi e di seguito al Grande Fratello Vip 4. Paola si conquistò la vittoria in quell’edizione. La Di Benedetto ha debuttato anche nel mondo radiofonico sia su Radio Zeta che su RTL 102.5. Lo scorso novembre è uscito il suo primo libro. Ieri la nota modella è stata ospite all’ultima puntata di Stasera tutto è possibile.

Una carriera costellata da successi a cui si affianca anche una felice vita sentimentale. Paola è legata dal 2018 a Federico Rossi. I due convivono. A dividere con loro il nido d’amore due splendidi gattini.

In queste settimane sono emerse indiscrezioni in merito alle possibili nozze della coppia. Per ora non ancora arrivata la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.