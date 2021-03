Le pagelle ed il tabellino della terza gara del girone C, utile per la qualificazione ai mondiali giocatasi tra Lituania-Italia, appena terminata.

Si è giocata questa sera all’ LFF Stadium a Vilnius la terza partita del girone C valida per la qualificazione ai mondiali del 2022 in Qatar.

L’Italia con un secco 0-2 guadagna i 3 punti, consolidando il suo primato in classifica.

Il primo gol per gli azzurri arriva al 46′ con un’azione che parte da Locatelli, il quale appoggia per l’accorrente Sensi: il numero 12 calcia da fuori area e grazie a un intervento sbagliato di Svedkauskas, porta i suoi in vantaggio.

Al 94′ arriva il raddoppio per gli ospiti, in seguito a un fallo di Kazlauskas su Barella in area di rigore che causa il penalty: batte Immobile che non sbaglia e firma lo 0-2.

Tabellino e pagelle della gara

LITUANIA (4-5-1): Svedkauskas; Girdvainis, Beneta, Valtkunas, Mikoliunas (76′ Gaspuitis); Novikovas, Dapkus, Simkus (86′ Petravicius), Slivka, Sirgedas (58′ Eliosius); Cernych (75′ Kazlauskas). A disp. R. Baravykas, J. Lasickas, N. Valskis, K. Silkaitis, D, Romanovskij, K. Laukzemis, I. Driomovas, M. Adamonis. All. Urbonas

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni (86′ Acerbi), Emerson (56′ Spinazzola); Pellegrini (45′ Sensi), Locatelli, Pessina (61′ Barella); Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy (45′ Chiesa). A disposizione: Meret, Sirigu, Bonucci, Di Lorenzo, Lazzari, Insigne, Chiesa, Belotti. All. Mancini.

ARBITRO: Raczkowski

RETE: 46′ Sensi, 92′ Immobile rig.

AMMONITI: Pellegrini, Simkus, Pessina, Locatelli, Vaitkunas, Kazlauskas

L’Italia dunque è salda al primo posto del suo girone a punteggio pieno (+9), seconda la Svizzera con 6 punti, seguono Irlanda del Nord e Bulgaria a un punto e chiude la Lituania a 0. C’è da dire però che solamente Italia e Bulgaria hanno giocato tre gare.