Le pagelle ed il tabellino della prima gara utile per la qualificazione ai mondiali giocatasi tra Italia-Irlanda del Nord, appena terminata.

Si è giocata questa sera al Tardini di Parma la prima partita utile per la qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar nel 2022.

Gli azzurri sono scesi in campo affrontando il primo avversario che è l’Irlanda del Nord. Nel girone C anche Bulgaria, Lituania e Svizzera.

La squadra di Roberto Mancini si è imposta in casa rifilando un 2-0 agli ospiti grazie ai gol di Berardi e Immobile. Al 14′ gli azzurri passano in vantaggio con un’azione partita da Florenzi che lancia sulla destra Berardi in area e da posizione defilata batte il portiere dell’Irlanda del Nord con un tiro potente. Al 38′ raddoppiano da un’azione in contropiede con Insigne che lancia in campo aperto Immobile il quale entra in area e brucia il portiere dell’Irlanda del Nord, non senza colpe.

L’Italia sale così a 3 punti in classifica mente l’Irlanda del Nord rimane all’asciutto.

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson (74′ Spinazzola); Pellegrini (62′ Barella), Locatelli (83′ Pessina), Verratti; Berardi (74′ Chiesa), Immobile, Insigne (83′ Grifo). A disposizione: Cragno, Sirigu, Acerbi, Belotti, Bernardeschi, Di Lorenzo, Mancini. Allenatore: Mancini

Irlanda del Nord (3-5-2) – Peacock-Farrel; Smith, Evans J., Cathcart; Dallas, McNair, McCan (77′ Thompson), Davis, Evans C. (45′ Saville); Whyte (64′ Lavery), Magennis (77′ Lafferty). A disposizione: Hazard, Hughes, Ballard, Brown, Ferguson, Kennedy, McGinn, McLaughlin. Allenatore: Baraclough.

ARBITRO: Ali Palabıyık

RETI: 14′ Berardi, 38′ Immobile

AMMONITI: Thompson, Saville

Nella prossima gara del 28 marzo l’Italia volerà in Bulgaria mentre il 31 marzo affronterà la Lituania a Vilnius.