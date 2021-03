Un Posto al Sole anticipazioni 31 marzo: Serena e Filippo vanno a Milano. Dopo quanto scoperto, la coppia ha deciso di andare a fare la visita

Roberto è sempre più deciso a cercare di coinvolgere Marina Giordano in quello che sta succedendo ai Cantieri. Nell’ultima puntata abbiamo finalmente scoperto chi è che sta cercando di sabotarli.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Filippo e Serena hanno deciso di partire per Milano per fare la visita. Non è stata una scelta facile da prendere, Filippo voleva aspettare che passasse Pasqua prima di scoprire la sua sorte, ma il padre lo ha convinto a non perdere altro tempo e di farsi visitare da un esperto con cui lui stesso si è messo in contatto. La coppia affiderà Irene a Giulia e Bianca e partiranno insieme per Milano, sperando che le cose si risolvano per il meglio e di tornare a casa con buone notizie per passare delle feste in serenità.

Intanto si avvicina il compleanno di Clara e potrebbe essere l’occasione giusta affinché lei e Alberto si riavvicinino, ma le cose non andranno proprio in questo modo a causa di un terzo incomodo.