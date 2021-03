Elisabetta Gregoraci: un regalo inaspettato, chi è l’ammiratore? – FOTO

Trecento rose rosse per Elisabetta Gregoraci? Il web impazzisce dopo l’annuncio, ma chi sarà il mittente? Tutto sull’ammiratore

Dopo il successo del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è una tra le più seguite su Instagram dove condivide con i fan foto e video di vari momenti della sua giornata. Il pubblico italiano la adora e a molti piaceva più lei come fidanzata di Pierpaolo Pretelli, tanto da sperare in un ritorno di fiamma che però non c’è stato. Ma l’ex signora Briatore non bada molto alle voci, va dritta per la sua strada e a testa alta si gode il percorso della sua vita. Intanto però qualcuno sembra pensare ancora e lei e da buon ammiratore le fa un regalo straordinario.

Elisabetta Gregoraci: chi è l’ammiratore?

La Gregoraci ha appena pubblicato due foto insolite, si mostra con un costume rosso intero dentro la vasca da bagno ed abbraccia un mazzo di trecento rose rosse che ha ricevuto da un ammiratore segreto. Di chi si tratta? Nessun nome sul biglietto, ma i fan hanno dei sospetti. Sono varie le ipotesi: c’è chi ha pensato immediatamente al suo ex marito Flavio Briatore, altri hanno optato per Pierpaolo Pretelli, e poi ancora una persona comune che ha voluto omaggiare la bellezza di Elisabetta. La conduttrice non sta più nella pelle e non crede ai suoi occhi. Di chiunque sia l’idea è un dono meraviglioso.

Dopo il regalo inaspettato e la pubblicazione delle foto, il post ha fatto subito il giro del web. Ma d’altronde quando si tratta di Elisabetta Gregoraci basta poco. La donna è amata e ammirata dal pubblico italiano che non vede l’ora di vederla in qualche altro programma televisivo, non come concorrente ma come conduttrice.