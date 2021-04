Un Posto al Sole anticipazioni 1° aprile: una decisione per Michele. Silvia è molto felice del fatto che suo marito abbia deciso di trascorrere la Pasqua a casa

Clara è in compagnia della sua amica Marika quando le arriva una notizia destinata a gettarla nello sconforto più totale. Intanto, Barbara Filangieri, tesse la sua tela per convincere Alberto a sbarazzarsi una volta e per tutte della sua giovane compagna.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Silvia e Michele hanno deciso di separarsi dopo i difficili mesi che hanno attraversato. Ci hanno provato e riprovato ma le cose non sono andate proprio nel migliore dei modi, motivo per cui Michele prima è andato via di casa, poi è tornato per comunicare alla moglie la sua decisione di separarsi. Intanto ha deciso di trascorrere la Pasqua ad Indaca insieme a lei, ma un’offerta di lavoro potrebbe far saltare improvvisamente tutto.

Renato ha a che fare con i suoi nipotini Bianca e Jimmy ma anche Irene che sono in vena di fare scherzi. L’uomo a quel punto decide di portare i bambini allo studio di Niko, ma questa decisione avrà dei risvolti inattesi.