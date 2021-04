Scuola, Consiglio di Stato conferma l’obbligo alla mascherina dai 6 ai 12 anni

Il Consiglio di Stato respinge l’istanza cautelare di un gruppo di genitori e conferma l’obbligo della mascherina dai 6 ai 12 anni

Firmato dal presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato, Franco Frattini, il decreto monocratico che respinge l’istanza presentata da un gruppo di genitori. Questi ultimi depositavano una documentazione fine alla contestazione dell’obbligo generalizzato sull’uso della mascherina a scuola per i figli, i quali tuttavia non presentavano alcun tipo di problema respiratorio.

LEGGI ANCHE —-> Nuovo DPCM di Aprile: nessuna regione in zona gialla. Tutte le regole

Confermato l’obbligo della mascherina per la fascia d’età dai 6 ai 12 anni

LEGGI ANCHE —-> Coronavirus, il bollettino dell’1 aprile: 23.649 nuovi casi e 501 vittime – VIDEO

Fin dall’inizio della pandemia, la mascherina ha rappresentato lo strumento di difesa più efficace in nostro possesso, l’unico che ci consenta di assumerci dei rischi. Ciononostante è indubbiamente “straordinario”, e contestato per quanto riguarda l’obbligatorietà nei bambini.

Argomento di istanza cautelare da parte di un gruppo di genitori, i cui figli non presentavano problemi di salute o respiratori, e che hanno depositato una documentazione attua alla critica dell’uso generalizzato della mascherina a scuola. L’istanza è stata respinta dal Consiglio di Stato, che ne conferma l’obbligo.

Franco Frattini, presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato, ha firmato il decreto che conferma l’obbligo nella fascia d’età tra i 6 e i 12 anni: “nel contrasto tra valutazioni scientifiche, tutte certamente meritevoli di attenzione, l’obbligo contestato non si caratterizza per la manifesta irragionevolezza“. Per tali motivi, non esistono i termini per intervenire in “una decisione del Governo della quale si assume la totale responsabilità”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Sulla base degli studi per i quali il Cts aveva deliberato per l’obbligatorietà, si sottolinea la tollerabilità fisica anche per i bambini tra i 6 e i 12 anni, che basta a disporne l’utilizzo, soprattutto considerando l’aumento dei contagi anche nei soggetti più piccoli.