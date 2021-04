Ana Mena ti lascia senza parole: la minigonna che non dimentichi – FOTO

Ana Mena festeggia con il suo pubblico gli importanti traguardi raggiunti e lascia tutti a bocca aperta con la sua bellezza

Bella e brava, è davvero il caso di dirlo quando si parla di Ana Mena la cantante e attrice spagnola entrata ormai anche nel cuore di milioni di italiani. L’occasione è di quelle importanti, attraverso il suo profilo Instagram l’artista si è mostrata raggiante per aver conquistato ben tre risultati decisamente importanti. Il brano “Ad un passo dalla luna“, cantato con il napoletano Rocco Hunt è riuscito a conquistare l’ennesimo disco di platino sia in Italia che in Spagna. Come se ciò non bastasse ha ottenuto il suo primo riconoscimento per le 50 mila copie vendute anche il suo singolo “Solo“. Una notizia che chiaramente non può che farle esplodere il cuore di gioia e che festeggia lasciandosi ritrarre in strada sulla magnifica Gran Via di Madrid. Con addosso una lunga giacca rossa e una provocante minigonna Ana Mena è innanzitutto vestita della sua travolgente risata frutto di tanta gioia per i premi conquistati.

La straordinaria carriera di Ana Mena

Nonostante la giovanissima età, ha infatti da poco compiuto 24 anni, Ana Mena ha già alle spalle una carriera di tutto rispetto. Il suo esordio sulla scena musicale spagnola arriva grazie alla partecipazione e alla vittoria del Veo Veo Awards. Il grande pubblico però inizia a conoscerla nelle vesti di attrice quando ha dato vita in “Supercharly” al personaggio di Vero Navarro. Finora la sua prova attoriale di maggior rilievo è arrivata grazie alla partecipazione nel film di Pedro Almodovar, “La pelle che abito“. Per il film del regista simbolo della Spagna ha curato anche la colonna sonora. Nel corso del suo percorso artistico nel campo della musica si è spesso avvalsa di importanti e fortunate collaborazioni. Per quanto riguarda l’Italia ha cantato insieme al rapper napoletano Rocco Hunt “Ad un passo dalla luna“.

Il brano vincitore di diversi dischi di platino è riuscito anche a conquistare il premio per il miglior videoclip nel corso dell’ultima edizione del Premio Odeon. Nel 2020 ha anche partecipato al Festiva di Sanremo come ospite cantando insieme a Riki la canzone “L’edera” portata al successo nel 1958 da Nilla Pizzi.