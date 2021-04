Un’auto passa col semaforo rosso e la polizia la insegue e la ferma per fare la multa. Ma gli agenti fanno una scoperta sconcertante all’interno del veicolo

Doveva essere un controllo di routine, ma per gli agenti di Loughborough, in Inghilterra, si è rivelata una perlustrazione ben al di fuori dell’ordinario. Tutto è accaduto nel weekend, quando due membri della polizia stradale della cittadina britannica hanno avvistato una macchina che non si era fermata al semaforo rosso.

Dopo aver attraversato l’incrocio a tutta velocità, la Peugeot blu aveva continuato la sua corsa nella notte. La volante della polizia l’aveva inseguita e fatta accostare. Ma quando gli agenti sono scesi a controllare i dati del guidatore, si sono trovati davanti una visione a dir poco sconcertante.

Passa col rosso, la polizia lo ferma e fa una scoperta sconcertante

Come da prassi, gli agenti hanno chiesto patente e libretto al conducente dell’auto, ma qualcosa ha attirato la loro attenzione. Nel retro della vettura c’era qualcosa che si muoveva in preda all’agitazione. E i due poliziotti sono rimasti sbigottiti nel constatare che all’interno del bagagliaio del veicolo c’era una grossa pecora.

Secondo il comunicato emesso dalla polizia, si indaga per capire cosa ci facesse lì l’animale e se davvero l’uomo al volante è il suo legittimo proprietario. Infatti l’automobilista sostiene di esserne il padrone e di aver acquistato la pecora da un allevatore locale. Tuttavia la sua versione dovrà essere verificata, perché oltre a non avere un certificato d’acquisto dell’animale, l’auto su cui viaggiava era sprovvista di revisione e di assicurazione.

Per questo motivo la vettura è stata sequestrata e l’automobilista sarà sottoposto a un interrogatorio. La polizia però rassicura: la pecora è in buona salute e rimarrà in custodia in un rifugio per animali finché l’indagine non sarà conclusa.