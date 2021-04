Nel consueto appuntamento pomeridiano di Rai 2 con “Detto Fatto”, un ospite ha colto di sorpresa Bianca Guaccero: cosa è successo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Nonostante la Pasqua e il lunedì dell’Angelo alle porte, l’agenda degli addetti Rai ha confermato la messa in onda del varietà, “Detto Fatto”. La padrona di casa, Bianca Guaccero è apparsa ancora una volta rinnovata dentro nello spirito e fuori con il look delle grandi occasioni.

Da quando la conduttrice bitontina “comanda” le operazioni in studio, gli ascolti nel dietro le quinte mantengono sempre una certa stabilità. In questo periodo di pandemia, il sorriso e la verve positiva di Bianca possono rappresentare un “toccasana” per i fan, il cui “contenitore” di Rai 2 risulta sempre presente sull’agenda personale.

Milioni di telespettatori hanno contribuito a dare il loro apporto caloroso anche ieri, in occasione di una nuova Pasquetta tra le quattro mura. Tra gli ospiti del parterre della Guaccero figurava anche Simona Ventura, la nuova timoniera di “Game Of Games”

LEGGI ANCHE —–> Mara Maionchi, ospite dalla Clerici si racconta. Poi arriva una confessione

Detto Fatto, Bianca Guaccero spiazzata dall’ospite: chi è il nuovo amore per la bitontina?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

LEGGI ANCHE —–> Domenica In, Mara Maionchi e la verità sui tradimenti del marito: “Non è stato facile”

La puntata di ieri pomeriggio su Rai 2, di “Detto Fatto” avrebbe potuto portare alla “padrona di casa” una sorpresa nell’uovo, indimenticabile. In studio non si è verificato alcun effetto “C’è Posta Per Te”, ma le parole dell’ospite d’eccezione, Simona Ventura fanno riflettere sul futuro di Bianca Guaccero.

L’ex “comandante” sulla rete ammiraglia di “Quelli Che Il Calcio” e L’Isola dei Famosi, dopo la triste parentesi del Covid-19 è risalita in cattedra con una trasmissione tutta sua: “Game Of Games.

Il programma di intrattenimento ha ottenuto ottime risposte alla sua prima apparizione. In studio da Bianca c’è stato modo di raccontare l’idea di come è venuto fuori il progetto e il modo in cui lo si porta avanti, ma non è tutto…

Per stemperare un pò la tensione, Super Simo ha tastato la sfera personale della conduttrice, Bianca Gauccero, parlando d’amore. L’ex di Acocella, con a carico una splendida figlia aveva già avuto un precedente con l’ex calciatore dell’Inter, Nicola Ventola.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

La showgirl di Bentivoglio conosceva il passato della vip pugliese e siccome suole nascondersi dietro gli “specchi” quando si parla di “fidanzati“, ci ha pensato Simona a fornire l’assist che può valere la “giocata” vincente: “Certi amori non finiscono, fanno giri enormi e poi ritornano…”