Ilary Blasi e L’ Isola dei famosi: “Vi svelo chi è il mio naufrago preferito”

Ilary Blasi. La popolare conduttrice de L’ Isola dei famosi si sbottona e rivela chi sia il concorrente del reality per cui fa il tifo. Scopriamo di chi si tratta

Mancava dalla tv veramente da tantissimo tempo Ilary Blasi. Uno degli ultimissimi programmi in cui è apparsa la presentatrice romana è stato Eurogames, un reboot di Giochi senza frontiere nel 2019. Poi più nulla. Non ha fatto mai sentire la mancanza al suo pubblico rimanendo sempre estremamente attiva sui suoi canali social, in particolare su Instagram, dove è seguita da quasi 2 milioni di follower.

Sulla piattaforma digitale si è inventata una rubrichetta dal titolo Fashion or Trashion in cui, insieme alla sua crew formata da Melory Blasi, Alessia Solidani, Brigitte Valesch e Claudio Noto, ha passato in rassegna in maniera ironica e goliardica gli outfit di personaggi più o meno celebri.

Adesso è tornata in tutto il suo splendore a condurre un programma di primo piano, uno dei reality più seguiti di sempre. Stiamo parlando ovviamente de L’ Isola dei famosi. Il pubblico ha gradito questo rientro della Blasi, sempre bellissima, elegante, simpatica e capace nel suo ruolo di capitano della trasmissione.

Ilary Blasi svela il suo segreto: chi è il suo naufrago preferito de L’Isola dei Famosi?

Ilary Blasi conduce il reality di sopravvivenza L’ Isola dei famosi, in onda dallo scorso 15 Marzo. Può godere di una squadra di opinionisti di grande livello che, palesemente, con lei hanno un rapporto di stima e complicità. Stiamo parlando della cantante Iva Zanicchi, la regina del twerk ed ereditiera Elettra Lamborghini e il novello vincitore dell’ ultima edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi.

Ilary Blasi è sempre molto professionale, imparziale nel suo ruolo di conduttrice del programma. Tuttavia, in una recente intervista a Repubblica si è lasciata andare a una piccola confessione riguardo i concorrenti attuali de L’ Isola dei famosi. “Sto ancora studiando i naufraghi uno per uno. Dopo ogni puntata uno va su e l’altro giù. Confesso però una passione per Valentina Persia, sarà che è romana come me”.

Non solo, c’è un altro personaggio che ha attirato le simpatie della conduttrice. Chi è? “Adoro Vera Gemma“ – ha proseguito Ilary Blasi – “lei è libera“. Riguardo le due squadre in gara, non ha nessun dubbio: “Io tengo per la squadra dei Burinos, orgogliosamente”.