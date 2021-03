Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis: nuova coppia della tv? L’indiscrezione

Cosa stanno combinando Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis insieme? I due ragazzi appaiono su Instagram e il web è già impazzito

Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi non si ferma più e la televisione chiede molto di lui. Opinionista all’Isola dei famosi, nuovo format su Instagram riguardante il reality, ospite a Le Iene e a Maurizio Costanzo Show. E adesso con Giulia De Lellis? Il web impazzisce alla notizia di questa nuova coppia, ma qual è la verità? Non ci resta che svelarvela.

Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis: la verità?

A quanto pare anche questa settimana l’influencer milanese sarà ospite al Maurizio Costanzo show, lo ha annunciato qualche giorno fa lui stesso sui social, dove tiene aggiornati tutti i fan che lo seguono. Dopo la vittoria è arrivato a quasi due milioni di follower e su Twitter l’hastag più usato è il suo nome. Tutti puntano su di lui, un ragazzo carismatico e elegante, che sa il fatto suo e non lo nasconde, anzi esprime sempre la sua opinione e non si lascia intimidire da niente e nessuno. Il suo ultimo post è una foto insieme alla bellissima Giulia De Lellis, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, i due saranno entrambi ospiti da Maurizio Costanzo e per immortalare il momento si sono scattati un selfie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Quindi per adesso è nata solo una bella amicizia tra i due ragazzi, tra l’altro quasi coetanei, chissà se in un futuro non potrebbero diventare colleghi e presentare insieme un programma? Il web impazzisce all’idea e spera che il sogno diventi realtà prima possibile.