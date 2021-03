Giulia Salemi, arriva l’annuncio sui social: “E’ arrivato il momento”

Novità in arrivo per Giulia Salemi, l’influencer milanese è pronta a regalare al pubblico il suo nuovo programma, di cosa si tratta?

Giulia Salemi non sta più nella pelle e annuncia grandi novità sui social. Anche per lei è arrivato il grande momento ed è pronta a condurre un programma tutto suo dal nome Salotto Salemi, ecco di cosa si tratta e quale sarà l’argomento della trasmissione. “Ho aspettato fino all’ultimo per dirvelo ma ora posso urlarlo e adoro leggere il titolo del comunicato” scrive ai fan che non vedono l’ora si scoprire i dettagli.

Giulia Salemi: di cosa parla il suo programma?

Secondo quanto riporta l’influencer sui social Salotto Salemi ha una propria identità e veste. Insieme a lei ci saranno sei ospiti su cui creerà un make up originale e strepitoso. L’obiettivo? Mettere a proprio agio le donne e regalare una versione naturale di se stesse. La trasmissione andrà in onda dal 16 aprile su Mediaset Play ed è nato dal format online della Salemi. “Questo è il primo programma interamente condotto da me. Giulia sei felice? Si”

Così l’influencer milanese e ex concorrente del Gf vip è pronta a regalare grandi emozioni al pubblico femminile che la seguirà, chissà se questo sarà il suo trampolino di lancio nel mondo della televisione? I fan sono già impazziti e su Instagram arrivano messaggi di complimenti e congratulazioni: “Che bello non vedo l’ora” scrive qualcuno ; “Finalmente” aggiunge un altro. Piano piano le soddisfazioni arrivano per tutti.