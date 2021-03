Can Yaman e Diletta Leotta, il matrimonio: “Seguo la spinta”

Can Yaman si racconta a Vanity Fair, rilasciando dichiarazioni su Diletta Leotta e il matrimonio tanto vociferato: “Seguo la spinta”

Il già incredibile successo dell’attore turco Can Yaman è destinato ad aumentare sempre di più. Una fama che ha varcato i confini internazionali per esplodere in diversi paesi, compresa l’Italia, dove sta girando una serie con Luca Argentero che vedrà presto la luce, il reboot di Sandokan.

Per l’occasione si è concesso ad un’intervista per Vanity Fair, dove si è raccontato a tutto tondo, dal passato prima della recitazione, a Diletta Leotta, argomento che attira la massima attenzione.

Can Yaman su Diletta Leotta: “Seguo la spinta”

Can Yaman e Diletta Leotta, entrambi bellissimi e famosi, sono indiscutibilmente la coppia dell’anno. Una relazione che ha tutte le sembianze di una favola, fin dalle prime fotto che li ritraeva insieme su Chi, a quelle postate da loro su Instagram per confermare l’ormai chiacchierato pettegolezzo.

Un amore come quelli dei film, relazioni che ci ritroviamo a sognare (magari guardando DayDreamer), sospirando di emozione e desiderio. Loro sono l’emblema di quella comune fantasticheria e non possiamo fare a meno di ammirarli. Per questa ragione, quando si è vociferato un possibile matrimonio per coronare l’idillio, la notizia ha catalizzato completamente l’attenzione del gossip.

Proprio su questo argomento, l’attore ha rilasciato delle dichiarazioni su Vanity Fair: “Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce“. Parole che smentiscono le malelingue che descrivono la coppia come una farsa.

Tuttavia Can Yaman precisa: “Quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme“. E non possono mancare le belle parole per la sua dolce metà: “È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei e per il nostro rapporto“.

In attesa di conferme da parte della splendida coppia del compimento di questa favola moderna, non ci resta che continuare a sognare.