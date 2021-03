Sgozza una 24enne e pubblica il video dell’omicidio sui social: “Sono uno psicopatico”

Prima ha ucciso una ragazza di 24 anni e poi ha pubblicato un video dell’omicidio sui social con le mani sporche di sangue

Non c’è pace per le donne in nessuna parte del mondo. Da Sidney arriva infatti la macabra storia di Michaela Dunn, una 24enne che è stata uccisa a sangue freddo mentre si trovava nella propria abitazione. La ragazza, secondo quanto scoperto dagli inquirenti, avrebbe aperto la porta a quello che sarebbe diventato, nel giro di pochi minuti, il suo carnefice. In questi giorni l’assassino Mert Ney sta affrontando il processo nella città australiana e nel corso del dibattimento sono emersi i terribili dettagli dell’omicidio. L’uomo ha infatti raccontato l’intera dinamica dell’aggressione davanti ai genitori della vittima ancora comprensibilmente provati. La madre della 24enne ha tentato di spiegare ai media locali quella che è diventata la vita della sua famiglia da quando sua figlia è stata uccisa. “Nessun genitore dovrebbe ascoltare parole del genere – ha raccontato Joanne Dunn – ormai nella mia casa non ci sono nemmeno le lacrime, solo vuoto e silenzio.

Il killer ha pubblicato un video sui social dopo l’omicidio

L’omicidio di Michaela Dunn è avvenuto nell’agosto del 2019 e le indagini sono durate davvero molto poco. Subito aver sgozzato senza nessuna pietà la 24enne infatti l’omicida si sarebbe ripreso in un video pubblicato su Snapchat e inviato ad un suo amico. Purtroppo per la giovane la violenta aggressione con un coltello da macellaio non le ha lasciato nessuna speranza di salvarsi ed è morta quasi subito sgozzata nella sua stessa casa. Nelle immagini l’uomo di 22 anni, con le mani ancora sporche di sangue della povera vittima, si sarebbe definito “Un fo***to psicopatico“. Dopo aver assassinato la ragazza Mert Ney avrebbe comunque tentato la fuga finendo però per essere quasi immediatamente braccato. Sono stati infatti alcuni testimoni a fermarlo dopo poco tempo che aveva commesso il delitto.

Il gruppo l’ha bloccato mentre una ragazza ha allertato la polizia australiana che ha così potuto effettuare l’arresto. Nonostante non ci siano dubbi sulla sua colpevolezza, merito anche del video pubblicato sui social, il 22enne ha confessato l’omicidio e attualmente è in corso il processo.