Drammatico incidente in moto: carabiniere perde la vita

Un carabiniere di 39 anni è morto questa mattina a Firenze in un drammatico incidente stradale in moto avvenuto in via Aretina.

È un carabiniere di 39 anni la vittima dell’incidente stradale consumatosi questa mattina in via Aretina a Firenze. Il 39enne si trovava a bordo della sua moto che si sarebbe scontrata, per cause ancora da accertare, contro un furgone. Il conducente del mezzo si è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi che si sono precipitati sul posto. Purtroppo a nulla è valso il tempestivo intervento dei medici del 118 per il militare dell’Arma. La dinamica del sinistro è ora al vaglio degli agenti della Polizia Municipale.

Intorno alle 7 di questa mattina, martedì 30 marzo, si è verificato un terribile incidente stradale a Firenze in via Aretina, nel tratto tra via Minghetti e via Bellariva. Nell’impatto ha perso la vita Andrea Pirrò, un carabiniere di 39 anni residente nel capoluogo toscano ed in servizio al Battaglione Toscana. Secondo quanto riporta la redazione de La Nazione, il militare dell’Arma si trovava in sella alla sua motocicletta che, per cause ancora in fase di verifica, si sarebbe scontrata contro un furgone. Il conducente di quest’ultimo ha immediatamente arrestato la marcia e prestato soccorso alla vittima, lanciando l’allarme.

Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, ma per Pirrò non c’è stato nulla da fare. Le gravi ferite riportate nell’impatto non gli hanno lasciato scampo e lo staff medico ne ha dichiarato il decesso sul luogo della tragedia.

Insieme ai soccorsi sono intervenute anche le volanti della Polizia Locale di Firenze. Gli agenti hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire la dinamica dello schianto ed accertare eventuali responsabilità.

L’incidente ha lasciato sotto shock la comunità di Firenze strettasi al dolore della famiglia del carabiniere che lascia la moglie e due figlie piccole.