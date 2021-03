Denise Pipitone, la storia della bambina scomparsa nel nulla 15 anni fa

Chi è Denise Pipitone, la bambina scomparsa tanto tempo fa senza nessuna spiegazione o richiesta di soldi? Ecco i dettagli della storia

Sono passati quindici anni da quando Denise Pipitone è scomparsa dal suo paese e i suoi genitori non hanno più avuto traccia di lei. All’epoca non aveva ancora compiuto quattro anni, oggi avrebbe ne avrebbe diciannove. Poche ore fa è stato pubblicato un Tweet secondo cui in Russia ci sarebbe una ragazza che è alla ricerca della sua madre biologica ed ha raccontato di essere stata rapita da piccola. Molti hanno notato la somiglianza con la mamma di Denise e così è stata inviata una segnalazione a Chi l’ha visto? per scoprire nuovi dettagli. Ma cosa sappiamo della storia? Chi è Denise Pipitone?

LEGGI ANCHE>>>Denise Pipitone è viva? Una ragazza cerca la madre in tv VIDEO

Denise Pipitone: chi è la bambina scomparsa?

LEGGI ANCHE>>>Denise Pipitone, la madre si sfoga sui social

La piccola Denise è scomparsa il 1° settembre 2004, mentre era in strada a giocare con i cuginetti, a pochi metri dalla casa della zia materna e quella della nonna che stava preparando il pranzo. L’ultima volta che la bambina è stata vista era poco prima delle dodici, in via la Bruna. Da quel momento zero tracce. Nel corso degli anni i genitori hanno ricevuto diverse segnalazioni da parte di sconosciuti, tra queste una guardia giurata in servizio per un istituto di vigilanza, segnala di aver visto davanti alla banca di Milano, un gruppo di nomadi con dei bambini ed una sembra assomigliare molto a Denise. La famiglia la chiama Danas e mamma Piera alla vista di quella bambina sembra riconoscere la sua piccola, ma quando gli investigatori arrivano, quelle persone sono già andate via.

Il processo

Dopo ipotesi e indagini durate per anni, gli inquirenti sembrano aver trovato la soluzione. Nel 2017 viene indagata la sorellastra Jessica Pulizzi, la figlia del padre biologico di Denise. A quanto pare infatti, Piera Maggio avrebbe avuto una tresca con il padre della ragazza da cui sarebbe nata la piccola. La diciassettenne viene accusata di aver fatto rapire la bambina, ma dopo anni di indagini e processi anche Jessica viene assolta per mancanza di prove e per non aver commesso il fatto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter



Per dire

Questa é la foto (che tutti noi conosciamo) di Denise Pipitone da piccola

A destra la ragazza che ha lanciato l’appello in Russia (scusate la qualità pessima)

Forse é davvero lei pic.twitter.com/Yh2ylyU3qP — ⚡вєαтıиg нєαят σƒ sтσиє🐍 guarda #amici20 (@egorifera) March 30, 2021

Sono passati davvero tanti anni ma la speranza dei familiari non si è mai spenta e ancora oggi continuano a cercare la bambina, ormai diventata una ragazza.