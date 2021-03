Incidente in bici sulla strada statale: morto un uomo

Nella mattinata di oggi, un uomo di 65 anni è rimasto vittima di un incidente in bici lungo la strada statale 265 a Valle di Maddaloni, in provincia di Caserta.

Un uomo di 65 anni è morto in un drammatico incidente stradale, avvenuto questa mattina lungo la statale 265 nel territorio di Valle di Maddaloni, in provincia di Caserta. La vittima si trovava in sella alla sua bici elettrica per una passeggiata, quando, per cause da accertare è finito sull’asfalto perdendo la vita. Non sono ancora chiare le cause e la dinamica dell’incidente, circostanza su cui stanno cercando di far luce i carabinieri giunti sul posto insieme ai soccorsi.

Caserta, tragico incidente stradale sulla statale 265: muore ciclista di 65 anni

Dramma questa mattina, martedì 30 marzo, sulla strada statale 265 nel territorio di Valle di Maddaloni, piccolo comune in provincia di Caserta. Un uomo di 65 anni, riporta la redazione locale di Caserta News, è stato ritrovato senza vita sull’asfalto nei pressi dell’Acquedotto Carolino accanto alla sua bici elettrica con la quale era uscito di casa per fare una passeggiata.

Sul luogo della tragedia è arrivato lo staff medico del 118 a bordo di un’ambulanza, ma per il 65enne non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto solo constatarne il decesso.

Insieme ai soccorsi, sono intervenuti anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non è chiaro, difatti, come la vittima possa essere stata sbalzata dalla sella della sua bici. Si ipotizza che possa l’uomo possa essere stato investito da un’auto in corsa. La vittima, riferisce Caserta News, non è stata ancora identificata poiché pare non avesse con sé i documenti.

A fare maggiore chiarezza su quanto accaduto potrebbero essere gli accertamenti medico-legali che l’autorità giudiziaria disporrà sulla salma, trasferita presso l’obitorio ed a disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.