Rimedi naturali unghia incarnita: come alleviare questo fastidio in poche mosse!

Ecco tutti i rimedi più efficaci per risolvere gli eventuali fastidi causati dall’unghia incarnita. Tutti i dettagli.

Tra gli inestetismi che colpiscono le persone c’è sicuramente l’unghia incarnita. Questa condizione, oltre ad essere un inestetismo, molto spesso porta malessere fisico. Infatti la presenza di un’unghia incarnita va anche a provocare dolore e infiammazione e, proprio per questo motivo, non va trascurata. Piuttosto va curata al più presto.

Quando si parla di unghia incarnita, che in termini scientifici viene chiamata onicocriptosi, si fa riferimento alla condizione in cui un’estremità dell’unghia si va ad inserire nella pelle.

Questa condizione si ha soprattutto quando le unghie crescono in modo del tutto anormale e, quindi, si possono introdurre nella pelle causando dolore, gonfiore e infiammazione. La causa di ciò può essere una postura scorretta, la presenza di artrite o di patologie come il diabete.

Alcuni rimedi naturali per alleviare il dolore causato dall’unghia incarnita

Per fortuna esistono alcuni rimedi naturali che possono andare a migliorare il problema. Rimedi che possono andare a stimolare il sistema immunitario, creaando e favorendo una risposta antibatterica e antifungina, oltre ad andare ad ammorbidire la zona colpita.

Potete applicare degli oli essenziali sulla zona interessata. In particolare la melaleuca può essere utilizzata applicando una o due gocce sopra l’unghia per andare a contrastare la proliferazione di batteri e funghi.

Un altro rimedio possono essere i pediluvi giornalieri con aceto di mele che vanno a disinfettare l’intera zona.

In alternativa, potete applicare del solfato di magnesio in grado di ammorbidire la pelle andando a sgonfiare la zona di interesse e, quindi, a diminuire il dolore. Per attuare questo metodo, non dovrete far altro che andare a sciogliere un cucchiaio di sali di Epsom, ricchi di magnesio, in una bacinella di acqua calda.

Effettuate, poi, dei pediluvi anche più volte nell’arco della settimana. In questo modo avrete un sollievo fin dalle prime applicazioni.